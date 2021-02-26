鱼刺卡喉还在用醋？教你几个消鱼骨大法

日常生活中，很多人都有鱼刺卡喉的经历，尤其是孩子特别容易发生。

孩子鱼刺卡喉，有的妈妈会赶紧让孩子喝醋、吞饭，这样做对吗？要知道，鱼刺卡喉可不是一件小事，如果处理方法不正确，可是会给身体带来不小的危险，今天育儿网小编就教给大家几个消鱼骨大法：

土方法有用吗？一一解析

先来看看人们常用的几个土方法，到底有没有用：

1.吃饭或吃馒头

大家用这个方法，目的无非是想将食物把鱼刺包裹起来带走，但鱼刺的运动轨迹是我们难以预料的，这样做有可能会往喉咙深处走，更难观察，还有可能扎破食道、咽喉、粘膜，甚至引发大出血！

2.喝醋

有不少人认为，醋酸和鱼刺中的钙发生化学反应，就可以软化鱼刺，解决问题了！只能说，图样图森破。

要知道，咽喉部是无法存蓄液体，喝进嘴的醋会很快经过咽喉进入食道。显然，醋和鱼刺短暂接触，并不能软化鱼刺。

另外，一下子喝大量的醋，你的喉咙和胃也会受不了！

鱼刺卡喉，该如何正确处理？

那么遇到家人、孩子鱼刺卡喉的情况，究竟怎么做才对呢？

1.情况轻微：马上停止进食

鱼刺较小，并且感觉卡在较浅的地方，就可以试着低头弯腰轻咳，看看能不能将鱼刺咳出来。也可以让家人帮忙，拿小勺子轻轻压住舌头，用手电筒照射口腔，看看能不能在扁桃体表面找到鱼刺，然后用干净的镊子夹出，千万不要硬掏。

2.情况严重：立即上医院

如果明显感觉到鱼刺卡在无法取出的位置，或者出现局部强烈疼痛，应及时去医院就诊。医生会根据卡喉的具体位置采用适当方法取出鱼刺。

比如，鱼刺卡在咽喉或食道入口上方，医生会用喉镜取出；鱼刺卡在食道中上部，就会用硬质食道镜或胃镜取出。

教孩子这样吃鱼，不会卡喉咙



鱼类口感鲜美，营养丰富，对于孩子来说是不可或缺的好食材。那么怎么吃鱼才能避免卡喉呢？试试下面的方法：

· 学会选鱼、煮鱼

选鱼：最好吃鱼刺较少的鱼，比如龙利鱼、三文鱼、鲈鱼、鳕鱼等。另外鱼腩部位的鱼刺较少，挑起来相对容易一些。

煮鱼：可以将鱼肉捣成鱼泥，然后做成鱼饼或鱼丸食用，这样可有效降低鱼刺卡喉的几率。

· 保持注意力集中

吃鱼时一定要保持注意力集中，不要边吃鱼边说话。有的人只顾着聊天，没有留意嘴里吃的是什么，也就容易卡喉了。

Tips：老人小孩尤其要注意

（1）老人

随着年龄的增大，老人的咽部粘膜变得越来越迟钝，有时候食物已经吞下去了，粘膜还没有做出反应。再加上老人的牙齿不太好，食物咀嚼不充分，有可能出现连肉带刺一起吞的情况。

（2）小孩

孩子天生活泼好动，注意力也不够集中，吃饭时往往大口大口地吃，如果父母没有将鱼刺清除干净，就很容易把鱼刺吃进嘴里，导致意外发生，所以家里有孩子的要特别注意。

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