白带多是不是病啊？一文帮你看懂

白带正常与否，和女性的身体健康有密切关系。如果白带增多，女性朋友就要小心了，有可能是身体出现异常的征兆。那么，女性朋友为什么会出现白带增多的情况？

其实，白带增多为分病理性原因与生理性原因两种，如果是病理性原因，要及时去医院治疗；如果是生理性原因，那就没有必要太过担心。赶紧来了解一下吧~

1.情绪不佳或是压力过大

随着生活节奏的加快，女性承受的压力也越来越大，精神长时间处在紧绷状态，导致体内内分泌出现异常，进而导致白带增多。因此，女性朋友在平时要控制好情绪，适当放松心情。

2.妇科疾病

白带增多其中一个原因就是妇科病。女性生殖器受到细菌或病毒感染后，病菌就会进入到生殖道内，引发盆腔炎阴道炎或是附件炎等妇科炎症，而这些炎症也就会导致白带增多。

3.生理周期

女性朋友每个月总有那么几天不舒服，生理期的前几天白带变多，这是正常现象，只要过了生理周期，白带增多的情况自然也就随之消失，因此，这种情况就无需太过担心。

4.更年期

进入更年期后，女性各项身体机能也随之退化，抵抗力也变弱，此时容易患上老年妇科疾病。如果出现白带增多，带血丝的情况，就要小心宫颈糜烂或宫颈息肉。

5.怀孕

女性怀孕后，身体会发生一些变化，比如白带增多，这是正常现象。怀孕期间孕雌激素分泌量逐渐增多，白带也随之增多。等到生完孩子后，白带增多情况也会随之消失。

女性白带正常与否关系着身体是否健康，因此，女性在平时应多加注意。一旦发现白带异常，要及时检查治疗，以免影响身体健康。白带增多的原因有好几种，如果是生理原因或是怀孕造成的，没必要太过担心。如果是病理性造成的白带增多，比如妇科疾病。就应及时去医院检查治疗，不可盲目服用药物。

要想白带正常，那女性朋友在平时就要多加注意，做好预防工作。定期去医院做检查，做好私处卫生工作，不要穿紧身裤，勤换内裤；增强自身抵抗力，不仅如此，还要保持美好的心情哦~

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