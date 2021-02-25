孕期瑜伽有多好？看完这篇你就懂了

瑜伽，是现在最热门的健身运动之一，而孕期瑜伽更是因为温和、缓慢，成了众多孕妇运动健身的选择对象。

尽管有老人说孕妇应该多休息，不能运动，但现在的很多产科医生也建议准妈妈能够在孕期进行适量轻度运动。而孕期瑜伽不但能够增强孕妇体质，舒缓怀孕产生的不适，还有助于产后恢复。下面，育儿网小编为大家详细介绍孕妇瑜伽。

♥ 孕期坚持做瑜伽，对妈妈宝宝都有益

1.增强心肺功能：女性怀孕之后，因胎儿的需求，体内的需氧量增加，这会导致孕妇产生疲倦感以及呼吸不畅，而孕期瑜伽可以使准妈妈的心肺功能增强，改善这种症状。

2.帮助排便：怀孕期间，很多孕妇都会有便秘症状，这是由于子宫压迫到了肠胃，而孕期瑜伽同样可以加速肠胃蠕动，促进消化，有助于排气与排便，解决便秘问题。

3.舒缓腿部不适：随着胎儿的成长，孕妇身上的负担也越来越重，体重过重不但会使小腿肌肉发生疼痛性收缩，造成小腿抽筋，还会增加膝盖的负担，而准妈妈可以通过孕期瑜伽来增强骨盆肌群以及下半身的力量，舒缓腿部不适。

4.缓解孕妇压力：孕期瑜伽中的呼吸管理能够缓解孕妇的紧张感和压力，稳定孕妇的情绪，减轻孕妇的心理负担。

5.减轻水肿：女性在怀孕期间很容易浮肿，这是由于体内的孕酮增加，孕酮虽可以稳固胚胎，却也会使尿液中的钠浓度增加，这就造成了浮肿。孕妇可以通过孕期瑜伽促进血液循环和身体的新陈代谢，减轻水肿的状况。

6.帮助胎儿成长：孕期瑜伽能够促进胎儿脑细胞生长，有助于胎儿的成长发育。

♥ 孕妇瑜伽的注意事项

★运动频率

一般来说，孕妇可在孕4个月时开始做轻度运动，建议孕期瑜伽每周2-3次，练习时以舒适为主。

★运动量

孕妇在练习时，可以选择一些轻柔的或者能够增加肌肉柔韧性的动作，并且运动量要慢慢增加，不能突然加大运动力度。倘若有流产史，就更要注意瑜伽动作的选择。

★饮食配合

想要拥有高质量的运动，饮食就要把好关，只有身体得到充分的能量补充，才有力气做运动，因此建议准妈妈务必要重视维生素的摄入。维生素对准妈妈来说特别重要，尤其是孕中晚期。在了孕中晚期，胎儿成长非常迅速，此时准妈妈无论是生理还是心理上都压力重重，而维生素则能缓解各种孕期不适，增强体质，同时配合瑜伽练习，还能舒缓心理压力，助力准妈妈顺利生产。

♥ 其他需要关注的事

瑜伽动作的选择因人而异，孕妇要量力而行，以自身舒适为主。练习时，倘若出现不适感就要立即询问教练，进行调整。另外，孕妇在练习孕期瑜伽时切不可逞强，不可过量，一定要按照医生和教练的指导进行锻炼，不能盲目训练。

想要保证自身和宝宝的健康，准妈妈一定要运动起来，而瑜伽绝对是个安全又fashion的项目，千万不要错过哟~

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