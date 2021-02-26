欢欢喜喜闹元宵，话说小孩子能吃汤圆吗？

元宵节到啦！相信很多妈妈都煮了汤圆给家人吃。那么，问题来了，小孩子能不能吃汤圆呢？宝宝多大可以吃汤圆呢？今天的科普文上线了，赶紧来做功课！

宝宝多大能吃汤圆？

育儿专家认为，不满3岁的宝宝不能吃汤圆，建议父母等宝宝3岁后再给他吃汤圆。

3岁以下宝宝不适合吃汤圆，主要有以下四点原因：

1.汤圆馅料中含有花生，宝宝难以将其嚼碎，万一进入气管容易引发窒息。

2.汤圆通常由糯米制成，具有很强的粘性。不满1岁的宝宝吃汤圆，汤圆有可能黏在食道上引发呼吸道堵塞，十分危险。

3.宝宝消化能力不如大人，吞咽反射还没有发育成熟，即使是大一点的宝宝，吃汤圆时，也不能一口吃一个，建议将一个汤圆分成2-3份喂给他吃，等他吃完一口再喂第二口，以免发生意外。

4.若宝宝患有呼吸道疾病，应让他少吃汤圆为好，以免让病情变得更严重。

给宝宝吃汤圆，请遵循这份时间安排

不满1岁：不能吃

1岁以下宝宝的吞咽反射还没有发育完善，再加上此时还没有长牙，咀嚼能力很弱，吞咽食物有困难。如果宝宝吞咽汤圆时出现问题，汤圆有可能会呛入气管引发窒息。

1-2岁：强烈建议不要吃

汤圆的粘性很强，宝宝的咀嚼能力和吞咽能力还没有发育完善，乳牙也没有长齐，吃汤圆时，有可能会将汤圆呛入气管，或者使汤圆黏在食道上，进而引发呼吸道阻塞。

如果宝宝闹着要吃汤圆，妈妈也可以动点小心思，比如准备一些宝宝不爱吃的味道给他尝尝，以善意的谎言打消他吃汤圆的想法。

2-3岁：进食时要小心，最好别吃

年满2岁的宝宝乳牙基本已经长齐，但咀嚼和吞咽能力还没有发育成熟。如果宝宝平常进食时不会被噎住或者发生呛咳，很想吃汤圆的话，妈妈可以试着给他尝一尝。建议把一个汤圆分成好几小份喂给他吃，等他吃完第一口再喂第二口，以免出现意外。

给宝宝吃汤圆，还有一些事项要注意

给孩子吃汤圆，还有一些事项要特别注意：

1.早上吃汤圆最好

三岁以后，宝宝每天可以吃两三颗汤圆，但最好让他早上时吃。有的家长会把汤圆当下午茶，但其实下午三四点正是宝宝空腹的时候，胃酸分泌处于高峰期，此时吃汤圆会使胃酸分泌增多，给胃黏膜造成伤害。

宝宝早餐吃汤圆，中午的时候就可以给他吃面条、白粥等易消化的食物。

2.建议吃水煮汤圆为佳

水煮汤圆是最简单的烹饪方法，同时也是最健康的吃法。糯米粉中含有大量水溶性维生素，如维生素B1、维生素B2等，这些维生素对保持身体健康有着十分重要的作用。

3.汤圆要趁热吃

汤圆是由糯米粉包成，馅料通常很大，煮熟后口感细腻柔软，非常好吃。如果将汤圆放冷后再吃，口感会很硬不容易咀嚼，再加上糯米粉难以消化，会增加肠胃道的消化负担引发消化不良。

4.吃汤圆时要避免烫伤

宝宝吃汤圆也要注意温度，不要太烫。注意，不要让宝宝大口吃汤圆，以免造成口腔和食管粘膜损伤。建议大家将汤圆分成小块喂给宝宝吃，宝宝咀嚼越充分就容易消化。

5.宝宝吃汤圆应减少主食食量

给宝宝吃汤圆，应适当减少主食的食量。通常来说，4颗芝麻汤圆的热量和一碗米饭的热量相当。如果是油炸汤圆，热量就更高了。而40颗无陷小汤圆和一碗米饭的热量相当，也可以吃无陷小汤圆，从而降低热量摄入。

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