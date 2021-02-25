周末带娃体验农家乐，做好这几点，玩得更开心！

春暖花开，一到周末，就有不少父母带孩子去城郊体验农家乐，既能度过愉快的周末，又能让孩子接触大自然，针不戳！

不过，这里需要要提醒大家的是，春天气温忽高忽低，再加上旅途劳累，饮食无法保证干净卫生，可能会影响到孩子的健康。因此，各位家长一定要做到以下几点，才能让达人小孩子玩得更开心，更安全更健康~

喂兔子、放养土鸡

放土鸡、取鸡蛋、喂兔子都是热门农家乐体验项目，深受孩子们的欢迎。但春季是传染病的高发季节，小动物尽管十分可爱，但父母可不能大意，一定要小心“禽流感”。

感染禽流感后，会出现肌肉酸痛、咳嗽、流涕、发高烧等症状，并且大多数伴有严重的肺炎。如果病情严重，有可能会引发心脏、肾脏衰竭引发生命危险。禽流感的传播途径有很多种，包括呼吸道、消化道、眼结膜、皮肤损伤等，密切接触者和来往车辆都有可能传播病毒。

如何应对：

1.选择合适的农家乐

建议选择口碑较好的农家乐带孩子体验。孩子接触小动物前，父母要先注意观察下农家乐的卫生状况、周围环境等。

2.控制接触时间

孩子接触小动物的时间不宜过长，千万不要让他触摸病禽或死禽，野禽也不要接触。

3.彻底洗手

孩子接触活体家禽后，要让他把手彻底洗干净。家禽及其蛋类一定要煮熟后才能吃。禽流感病毒耐热性较差，在100℃的高温下，1分钟就可被杀死。而且禽流感病毒对汞、氯、等常用消毒剂以及紫外线照射都十分敏感，因此还要注意给生活用具消毒。

刺激的户外运动

有的农家乐设有木桩、绳索等新鲜刺激的户外项目，一些好奇心强的孩子就会忍不住想去尝试。这里要提醒大家，这些游乐项目十分考验人的敏捷度和体力，具有一定的危险性，不适合6岁以下孩子参与。

如何应对：

带孩子体验农家乐前，父母要注意查看场地是否安全，游乐设施是否适合自家孩子玩耍。如果场地高低不平，就不要让孩子玩耍，以免发生意外。当孩子在游乐设施上玩耍时，父母要在一旁陪护，以免孩子因为使用不当发生危险。单杠、绳索等刺激的户外运动，建议不要让年纪较小的孩子参与。

烧烤、野炊

烧烤和野炊都需要用火，家长就要注意孩子会玩火，稍不注意就有可能被烫伤！在户外野炊时，火候控制比较难。如果父母一时心急，没有把食物烧熟就给孩子吃，孩子很容易患上肠胃道疾病，出现呕吐、拉肚子等症状。

如何应对：

1.准备好烫伤膏

带娃出门烧烤或野炊，烫伤药是必备用品，父母出门前一定要仔细检查以免遗漏。另外，去户外野炊不要穿化纤衣服和皮鞋。

2.给孩子吃熟食

食物一定要完全煮熟才能吃，不要给孩子吃烧焦、不熟的食物。

3.远离火源

父母要密切留意孩子的动向，不要让他靠近火源。

4.不喝野外水源

野外的水源看起来清澈，其实喝了以后很容易遭受病菌污染，如果喝了野外不洁的水，有可能会患上肠炎、病毒性肝炎等疾病。

5.不要采野蘑菇

树林、草丛、山边常常会有野蘑菇，一般人很难分辨其是否有毒性，所以千万不要让孩子随意采摘。

摘果子、摘菜

孩子去田地里摘菜、摘果子，难免要与阳光和花粉“打交道”。孩子皮肤娇嫩，长时间接受阳光直射，暴露在外的皮肤很容易会出现皮肤急性光毒反应。有的孩子采摘后回家，脸部皮肤红肿，甚至出疹子，就是这个原因造成的。

另外，春天是百花盛放的季节，空气中含有大量微尘和花粉，过敏体质的孩子很容易出现过敏性皮疹，甚至引发呼吸道过敏，情况严重时甚至会出现哮喘。

不少农家乐在宣传时声称“新鲜水果可以随摘随吃”。但实际上，水果表面痕容易附着肥料、农药以及病菌等，如果不洗就吃，有可能会拉肚子，甚至是农药中毒。

如何应对：

1.预防过敏

无花果、菠菜、油菜、莴苣等蔬菜中含有一些诱发春季性皮炎的物质，建议少吃或不吃。孩子若是对花粉过敏，就不要让他离花草过近，也不要用脸部、鼻子、口唇直接接触树叶和花朵。

2.涂抹防晒霜

控制好孩子采摘时间，并给他提前涂抹好润肤霜和防晒霜，同时让他多喝水。

3.果实清洗后方能食用

水果采摘下来后，要用自来水持续冲洗，防止农药渗透进果实中。水果洗过后不要立即食用，建议放在淘米水或淡盐水中浸泡5分钟更卫生。淘米水是碱性的，可以促进酸性农药的降解，而淡盐水可以将水果表面的有害微生物杀死。

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