来学快餐厅最热销的下饭菜：黑椒鸡腿

不知道你们在吃快餐的时候，最喜欢点啥呢？我点的最多的就是各种鸡排了，毕竟鸡肉脂肪低，蛋白质高，吃起来不容易长肉，求个心理安慰～今天这个黑椒鸡腿，应该算是在快餐厅里翻牌率最高的菜了吧，浓郁的黑椒汁让人食欲大开，一丝丝微辣超级下饭，当之无愧的米饭杀手。

做这道菜，建议别用鸡胸代替鸡腿，虽然鸡腿剔骨稍稍麻烦一些，但鸡腿肉更嫩，更好吃。

材料：

主料：鸡腿2个。

配料：葱1截，姜1块，蒜1瓣。

调料：黑胡椒汁2大勺，一品鲜酱油1大勺，老抽1大勺，秘制鲍鱼汁1大勺。

准备：

鸡腿去骨，葱姜蒜切碎。

做法：

1.用牙签在鸡腿上戳一些小孔，放入葱姜蒜末。

2.倒入一品鲜酱油。

3.倒入少许老抽。

4.再倒入秘制鲍鱼汁，抓匀按摩后腌制2小时。

5.黑胡椒汁放入碗中。

6.加适量水，搅匀后待用。

7.锅中加少许油，烧热后放入腌制好的鸡腿和料汁。

8.煎3分钟后翻面。

9.倒入黑胡椒料汁。

10.小火煎，煎的过程中不断将汤汁舀起来淋在鸡腿上。

11.一直煎到汤汁差不多收干。

12.晾凉后切块。

心得分享：

1.腌制时间越久越入味。

2.用牙签扎小孔，也可以使鸡腿腌制时更入味。

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