给娃冲奶粉，这些行为都是错误示范！

不少新手父母没有育儿经验，在给宝宝冲奶粉时常常掉进误区，给宝宝身体健康带来不利影响。下面小编给大家盘点一下冲奶粉的误区，新手父母赶紧来瞧。

1.奶粉冲得过浓

奶粉有固定配方，冲调时可不能随意乱来。多加一勺半勺，都有可能会给宝宝的身体健康带来严重影响，比如导致肠坏死。

和足月出生的宝宝相比，早产宝宝的消化系统、肾脏器官发育较差。如果每次喝的奶粉浓度过高，会导致消化系统渗透压失衡，肠外的水分往肠子里渗透，引发严重胀气，出现急性坏死性小肠结肠炎的早期症状。如果继续这样发展下去，可能导致宝宝出现发烧、便血等症状，甚至引发生命危险。

宝宝长时间吃过浓的奶粉还有可能导致消化不良、便秘、上火。奶粉不是越浓营养越好，宝宝的肠胃都很脆弱，吃过浓奶粉难以消化，有可能导致宝宝腹泻、营养不良，反而不利于宝宝的成长发育。

2.经常换奶粉

宝宝的肠胃发育不完善，十分脆弱，换奶粉后，肠胃需要一段时间去适应。频繁更换奶粉，反而会损伤宝宝的肠胃，不利于他的发育和营养吸收。

3.用开水冲奶粉

滚烫的开水会破坏奶粉中的营养元素。一般来说，用40-50℃的温水冲奶粉较为适宜。这个温度不但可以让奶粉充分溶解，还不会破坏奶粉里的营养物质。

4.大力摇晃奶粉

大力摇晃奶粉会产生很多气泡，宝宝喝完后容易出现打嗝、放空屁等现象，感到很不舒服。所以，宝爸宝妈们在给宝宝冲奶时不可大力摇晃，用划圈式轻轻摇晃就可以让奶粉充分溶化。

5.喝不完的奶粉下顿继续喝

这样做不利于宝宝的身体健康，容易导致宝宝腹泻。奶粉冲好后，最好让宝宝在1小时内喝完。如果是冬天，气温低，天气寒冷，也不要超过2小时。奶粉长时间放置会导致奶液变质，出现一定程度的沉积、结絮，会影响宝宝营养的吸收。

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