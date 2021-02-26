这4种情况，不要急着给宝贝理发！

宝宝头皮较薄，发质也十分柔软，再加上宝宝年龄小不懂配合，给他理发真不是一件容易的事。其实，有四种情况不宜给宝宝理发，一起来了解一下：

3个月内的小宝宝不宜理发

很多父母认为，满月时把宝宝头发剃光，可以让他长大后拥有一头乌黑浓密的头发。实际上，这样的做法对于宝宝并不好。新生宝宝的头皮和发质都十分脆弱，抵御细菌和病毒侵袭的能力并不强。剃光头有可能会弄伤宝宝头皮引发皮炎、毛囊炎的一系列炎症，对宝宝和父母来说都是一件十分麻烦且痛苦的事情。因此，3个月以下宝宝不宜理发。

头垢还没清理干净不宜理发

宝宝头上有头垢没有清理干净，理发时有可能会将头垢撕扯下来引起疼痛和感染。此时最好先用婴儿油将宝宝头垢软化，清除后再理发也不迟。如果宝宝的头垢厚到一定程度，妈妈可适当给他理发，但不要剃光头，最好在发根处留5mm左右，以保护头皮。

感冒后不要理发

中医认为，感冒是体内有风邪闭塞引起的。头发具有保护头部的作用，可以阻挡风邪从头部侵入。宝宝年纪小，抵抗力和免疫力都不强，理发后，有可能可能导致感冒症状变得更严重。因此，宝宝感冒时不要给他理发。

夏天不宜剃光头

夏天天气炎热，不少家长会给宝宝剃光头减少闷热感。其实，夏天给宝宝理发并不好。头发是头皮的天然保护层，如果夏天给宝宝剃光头，头皮就是失去了保护，不但易受蚊虫叮咬，还会使紫外线直射头皮，有可能会头皮损伤。

请注意，宝宝头发过长也不好。夏季炎热易出汗，可以适当得进行修理，但不能剃光头。

以上这些是宝宝剃头的注意事项，大家一定要重视起来，让他健康快乐成长！

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