想让宝贝少生病，过分干净要不得！

医学界普遍认为，过度干净会导致宝宝抵抗力下降，增加过敏几率，甚至出现湿疹、哮喘等症状，不利于宝宝身体健康。因此，保持适度干净对宝宝身体健康更重要。今天小编就来给大家说一说如何保持“适度干净”，赶紧来看！

家居环境应保持适度干净整洁

家居环境不用经常消毒，只要保持干净卫生即可。频繁使用消毒剂有可能导致细菌产生抗性，长此以往会降低消毒效果。

即使在医院，也是清洁大于杀菌。家庭环境保持基本清洁就可以了，无需频繁杀菌。家中有人感冒发烧时，可以适当用白醋进行消杀，以免传染给其他家人，但如果患的是传染病，采用隔离、消毒措施更保险。

皮肤清洁要适度

宝宝的皮肤表面有一层皮脂，可以抵御外界的刺激和感染。频繁给宝宝洗手、洗脸、洗澡，有可能导致皮肤表面油脂流失，引发皮肤瘙痒、脱屑等症状，严重时甚至会引发皮疹，使宝宝长大后成为皮肤敏感患者。

宝宝用品最好高温消毒

宝宝生理和心理发育都不完善，并且喜欢吃手，很容易出现“病从口入”的情况。所以宝宝用品一定要高温消毒，特别是奶瓶、餐具等。并且消毒后要用流水冲洗，晾干。

另外，玩具是宝宝最常接触的东西，也要定期消毒清洗。请注意，毛绒玩具要经常清洗，并且要在阳光下曝晒。

宝宝衣物除菌，不要用消毒液

给宝宝洗衣服，妈妈一定要使用不含刺激成分，天然温和的婴幼儿专用的洗衣液。衣服洗完后，要放在阳光下晾干。天气不好时，衣物很难晾干，如果家里有条件允许，可以用烘干机进行烘干，以免细菌的滋生。宝宝的贴身衣物一定要和内裤、袜子分开清洗，以免真菌快速繁殖滋生。

父母要讲究适度卫生，不要过分追求干净，以免导致宝宝免疫力下降，影响身体健康。

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