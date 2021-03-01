宝贝咳嗽有痰？住手，别急着用药

宝宝咳嗽时，很多妈妈会立即给他吃止咳药。其实，这种做法反而会影响身体健康。下面将为大家说一说原因，赶紧来看看吧。

宝宝咳嗽不要盲目服用止咳药

宝宝发生呼吸道感染后，分泌物和坏死脱落组织增多，就会形成痰液。想要保持呼吸顺畅，就需要通过咳嗽将痰液排出体外，以免堵塞气管引发继发感染。如果此时妈妈给宝宝吃药，会使痰液无法排出体外，不利于宝宝身体健康。

所以宝宝咳嗽时，父母不要随便让他服用止咳药，以免适得其反，影响咳嗽的恢复，让宝宝感觉更难受。

如何帮助宝宝排痰？

宝宝咳嗽时，轻轻拍背可以帮他排痰。手掌呈空心状轻柔地在背部拍打，一定要控制好拍背的力度，如果力度太轻可能起不到任何作用，太重则会对宝宝造成伤害。

使用加湿器提高空气湿度、让宝宝多喝水、粥之类的流状类食物也可以帮宝宝排痰。另外，情况比较严重的话需要带宝宝去医院做雾化治疗。

如果宝宝咳嗽严重伴有发烧等症状且精神不佳，需要及时到医院就诊，以免延误病情。

缓解宝宝咳嗽的正确方法

宝宝咳嗽，可以通过以下方法缓解宝宝咳嗽：

1.让宝宝多休息

宝宝咳嗽时，让他多睡觉养足精神。如果宝宝睡觉时咳嗽厉害，可以用枕头撑起宝宝的后背和脑袋以缓解咳嗽。

2.室内多通风

室内多通风换气，保持室内空气湿度，空气过于干燥会影响宝宝咳嗽的恢复。保持室内干净卫生，定期通风换气，保持室内空气流通，以减少易刺激宝宝呼吸道的粉尘。

3.饮食清淡

饮食上要让宝宝吃的清淡，不要吃刺激性食物。让宝宝多喝白开水、多吃新鲜的水果蔬菜，可以缓解咳嗽，帮助身体排出痰液。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)