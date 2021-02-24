一开学就病了，有同款吗？讲真，孩子未必是装的

开学啦！神兽们终于归笼，爸爸妈妈们也终于能松一口气！

然鹅，很多家长发现，孩子放假时明明很精神，什么毛病都没有，但一开学就各种不舒服，有的发烧感冒，有的闹起了肚子，这是怎么肥四？难道是装的？

有一说一，孩子一开学就生病还真不是装的，这确实是很常见的一个现象，今天我们就来好好说说这个问题。

孩子一开学就生病，怎么回事？

孩子一开学就病了，通常因为这两种原因：

1.心理紧张、压力大

有些孩子总喜欢把作业拖到最后来写，这样一来越临近开学，他的心理压力越大。孩子的肠胃道尚未发育完全，心理紧张时，很容易引发肠胃道功能紊乱，也就容易出现拉肚子、呕吐、恶心等表现。

这种情况是心理因素导致，属于“开学恐惧症”。这类孩子也会因为交了吧出现睡眠质量下降、食欲不振、情绪不佳、焦虑等表现，如此一来，身体抵抗力就会下降，变得容易生病。

注意，孩子这种情况不是装的，出现的头疼、腹痛、腹泻、恶心、呕吐等症状都是真实存在的，只不过是心理承受不住压力引起。

2.教室空气混浊，含有大量灰尘和细菌

虽说开学报到时，学校都会要求学生打扫教室卫生。但教室长时间不用，室内的灰尘和细菌肯定不少，孩子也就会吸入身体中。对于身体免疫力较弱的孩子而言，就很容易因此患上呼吸道感染，出现发烧、感冒、扁桃体发炎等不适症状。

此外还有种情况，一个班中有一个孩子生病，其他孩子也容易被传染到，毕竟在教室这个相对密闭的环境中是很容易发生交叉感染的。

一开学就生病，这些孩子容易中招

一般来说，以下六种孩子容易出现“一开学就生病”的情况：

（1）学习成绩不好的孩子；

（2）过于完美主义的孩子；

（3）环境适应能力不强的孩子；

（4）心理素质和适应能力较差的孩子；

（5）免疫力差、体质较弱的孩子；

（6）经常被老师批评的孩子。

避免孩子生病，这几点要做好

1.适当缓解孩子压力

现在刚开学，作业一般都比较少，父母此时不要给孩子太大的学习压力。孩子生病，家长也不要打骂质疑，以免给孩子带来更大的心理压力。孩子身体不适就带他去看医生，但要让他明白，病好了后还是要上学。

家伙在那个不妨跟孩子说一说自己上学时发生的趣事，帮助他缓解紧张情绪。

2.提前改变作息时间

放假时，有的孩子熬夜晚睡，早上赖床不起。所以在开学的前几天，父母就要开始改变孩子的作息时间，让他适应早睡早起，为顺利开学做好准备。

早睡早起不仅可以调整孩子的生活习惯和心理状态，还能让孩子拥有充足的睡眠，保证规律科学的饮食，提高身体抵抗力避免生病，以更好地适应新学期的生活。

3.及早进入学习状态

除了调整日常的生活作息时间，日常的生活安排也要和上学时候的时间安排一样，特别是午休时间和吃饭时间。有的孩子放寒假时整天宅在家里，吃饭时间不规律，想吃零食就吃零食，到了饭点就吃不下饭。建议家长能制定一个详细的日程表，帮助孩子执行，这样就能让孩子以饱满的精神状态投入到新学期的学习中。

4.一定要戴口罩上学

由于疫情原因，很多学校都要求戴口罩上学，并且在校门口有人检查。有的孩子到校门口就戴上口罩应付检查，到了教室就摘下口罩。

要提醒孩子，不要随意摘下口罩，至少要等到教室打扫干净，以免病菌粉尘进入呼吸道引发感染。

5.及时就医，注意天气

孩子身体不舒服，不管是真的生病还是心理问题，父母都应及时带他去医院就诊，不要让他带病上学。春天是流感的高发季节，带病上学有可能会传染到其他孩子。另外，要注意查看天气预报，根据天气变化给孩子及时增减衣物。

最后提醒大家，春天是流感的高发期，家长们要注意日常护理，提升孩子身体免疫力，每天让孩子坚持运动，保证科学饮食！

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