春天到了，这样安排饮食，孩子长得好蹿得高

俗话说“一日之计在于晨，一年之计在于春”，春天是孩子身体发育的黄金期。世卫组织研究发现，儿童身高增长遵循季节变化规律，其中春季是生长发育高峰期，平均每个月可以长高22毫米左右。

因此，想要让孩子长得好，蹿得高，下面这几样食物一定不要错过：

Δ 豆芽：助力大脑发育

宝宝春天吃什么蔬菜好？豆芽是首选食材之一。妈妈不妨把家里储存的黄豆拿出来，和宝宝一起培育豆芽，这样还可以有效增进亲子感情哦~

黄豆发芽变成豆芽后，维生素B族、维生素C、胡萝卜素、叶酸的含量有所增加，有助于增强宝宝免疫力。值得一提的是，黄豆芽中富含的磷元素，是合成脑磷脂的重要成分，对宝宝脑细胞的合成和智力发育很有帮助。

烹饪时，可以用黄豆芽搭配鸡蛋、粉丝、韭菜、瘦肉丝一起炒，做出来的菜肴色香味俱全，肯定会深受全家人的欢迎。

Δ 韭菜：促进肠胃消化

很多宝宝都有积食的问题，其实这通常是吃奶过量引起的，遇到这种情况要适当减少喂奶量，并在辅食中添加膳食纤维含量较高的食物，比如韭菜。

俗话说“一月葱，二月韭”，意思就是二月多吃韭菜有益于身体健康。如果宝宝经常发生积食，妈妈不妨给他适当吃一些韭菜。

春天的韭菜吃起来十分鲜美，其含有的挥发性物质最多，不但可以增进食欲，还可以促进宝宝肠胃消化，有利于营养物质的吸收。

韭菜炒鸡蛋和韭菜馅饼都很不错，可以给宝贝吃哦~

Δ 菠菜：增强免疫力

美国儿科学会指出，宝宝出生6个月，“挺舌反射”消失就可以吃辅食了。这个阶段的辅食除了要进食方便，还要能补铁预防贫血，建议各位妈妈可以在米粉中添加一些菠菜泥给宝宝吃。

菠菜是春季的应季蔬菜，含铁量高，不但能给宝宝补铁，还具有预防贫血的作用。另外，菠菜中叶绿素可以促进宝宝视力发育，含有的维生素B族对提高宝宝免疫力很有帮助。

春节期间，大一点的宝宝吃了很多大鱼大肉，饮食油腻。大家可以将菠菜放入水中焯1分钟，然后加入黄瓜丝、花生米、粉丝、少量食盐和橄榄油一起搅拌，就能解腻啦~

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