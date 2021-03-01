拯救卵巢的N个方法，建议你好好收藏！

卵巢是女性重要的生殖器官，卵巢主要功能是排出卵子，而女性一辈子只能排出400-500颗成熟卵子，排一颗就少一颗，如果卵巢不给力，势必会影响到生育健康，甚至会影响到你身体上的方方面面。

因此，当医生告诉你卵巢功能下降或受损时，一定要重视起来，下面就给大家分享下拯救卵巢的N个方法，赶紧收藏起来吧~

1.作息时间有规律，保持充足睡眠

要养成早睡早起的好习惯，不要熬夜，以免打乱正常的作息时间。建议每天保持7-8小时的睡眠时间，并注意提高睡眠质量。

2.科学减肥，不要过度廋身

肥胖对怀孕有很大影响，身材较胖的女性适当减肥，有助于成功受孕。但也不能过度减肥，身材过廋（BMI值低于19）也会引发不孕。

BMI值保持在20-24之间最适合怀孕，大家要科学减肥廋身，从而提高受孕几率。

3.坚持锻炼身体

久坐不动会影响盆腔的血液循环，不利于卵巢健康，上班族每隔一小时就应起身活动一下身体。每个星期要坚持做两到三次有氧运动，每次1小时左右（平均每个星期150分钟）。

坚持参加适量的体育锻炼，不但可以让身体精力充沛，还能让卵巢保持年轻。

4.不要接触有毒有害物质

众所周知，抽烟、喝酒、吸毒会给卵巢带来无法逆转的损伤。因此，为了呵护卵巢健康，一定要尽早戒烟，同时要避免接触二手烟，二手烟对女性健康的影响可不容小觑！

要知道，每天摄入20克以上的酒精就会影响卵巢健康，日常生活中千万不要大量饮酒，尤其是在备孕期，切记一定要远离。

咖啡是日常生活中的常见饮品，喝咖啡太多会给女性的生育功能带来不利影响，一定要注意控制摄入量。

毒品的危害不用多说，要坚决抵御毒品的诱惑。另外，在日常生活中，还要避免接触劣质染发剂、化妆品等有毒有害物质。

5.科学饮食，保持营养均衡

一日三餐要有规律，不要因为减肥而饿肚子。不可挑食偏食，注意保持食物多样化，蔬菜水果、豆制品、肉类都要吃。新鲜蔬菜中富含抗氧化物质和维生素，有利于卵巢的保养。另外，适当吃一些红枣、枸杞等食物，可以加强营养，提高身体抵抗力。

6.性生活频率适当

保持高质量的性生活可以帮助女性保持青春美丽~排卵日前后6天（也就是排卵前4天至排卵后2天），每两天同房一次有助于更快怀孕。

7.保持心态平和

焦虑只会增大自己的心理压力，没办法解决问题，因此，大家要保持心态平和，避免情绪失控，经常做一些愉悦身心的活动，比如瑜伽、旅游、唱歌等。

另外提醒大家，如果卵巢发生早衰应立即就医，积极配合医生治疗，不要讳疾忌医。

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