长个黄金期来了，妈妈记住这几点，孩子高人一节！

无论是男宝宝还是女宝宝，每个妈咪都希望他们长得高挑、健康。当然啦，由于遗传因素，身高自然会受到影响，通常男孩身高最多25%受到遗传影响，而女孩则是15%。但也不乏父母身高比较矮，可宝宝们长大成人后却比他们高得多的例子。

事实上，即使先天的遗传因素有一定影响，通过对宝宝的一些后天培养，对宝宝的身高也会有明显的促进作用。

春季是长个黄金期，不容忽视！

世界卫生组织对世界各国儿童生长发育统计资料表明：孩子身高的增长速度在一年四季并不一样，其中在5月身高增长最快，平均可达7.3毫米。出现这种情况的原因是，人体在春夏两季血液循环速度变快，新陈代谢旺盛，呼吸消化系统增强，特别是生长激素分泌较多。

春季万物复苏，随着气温的逐渐回升，孩子全身细胞开始变得更加活跃起来，特别是软骨细胞和骨细胞。与其他季节相比，这两种细胞在春季代谢的更加频繁，可以进一步促进骨骼的生长。

影响宝宝身高的后天因素

那么，哪些后天因素会影响宝宝身高呢？小编这就为大家深度揭秘：

睡眠

充足的睡眠对宝宝的生长发育也很重要。睡得好的宝宝往往活力四射心情愉悦，吃饭、运动都比较积极，而且，充足的睡眠还能保证生长激素的旺盛分泌，使宝宝长得更快。因此，妈咪们要注重提升宝宝的睡眠质量，保证宝宝的睡眠时间。让宝宝早早睡觉，切忌在睡前让宝宝吃太多零食或做一切剧烈运动，并为其提供安静舒适的入睡环境。

运动

跳跃和拉伸对骨骼的生长有极大促进作用，而宝宝们往往都是活泼好动的，妈咪们要充分利用宝宝好动的特点，用合理的方式引导宝宝进行一些增高的运动，例如单脚跳，伸展运动等，但一定要注意保障宝宝安全，避免扭脚、拉伤肌肉等。此外，适度的运动还能加快血液循环、促进睡眠，这些对宝宝的身高都具有极大的促进作用。

饮食营养

在宝宝的成长中，丰富而均衡的营养是非常重要的，不偏食的宝宝往往比较健康。宝宝骨骼的生长需要丰富的钙，因此妈咪可以做一些海带、紫菜、虾等菜肴，保证钙的充足摄入。而蛋白质的摄入也是宝宝身体发育所不可或缺的，要多吃肉、蛋、鱼等富含蛋白质。

此外，牛奶的摄入也要保证，因为牛奶不仅含有钙还含有丰富的蛋白质，所以每天食用牛奶就可以助力孩子的成长发育。曾经被世界人民吐槽个矮的日本人民，如今就凭着喝牛奶在个头上有了很大的提升。

另外，蔬菜水果也能为孩子提供大量维生素，促进身体营养的吸收，并预防多种病症，也应多吃。记住，只有营养跟得上，宝宝长高高才具有强大的动力支持。

帮助宝宝身高发育，这些事需要多上心

勤于检查

宝宝在成长过程中难免会出现各种问题，妈咪们一定要定期带宝宝去医院诊断检查，查看宝宝身体的各项指标有无异常，身体有无病症。有些宝宝会在激素分泌上出现相关问题，例如得了呆小症的宝宝，如果不及时检查治疗，将会影响宝宝的身高发育，甚至影响智力的提升。

不建议用保健品

市面上有多种多样的宝宝保健品，妈咪们要注意了，合理膳食、食用绿色安全食物远远比这些保健品要安全有效得多，除非遵循医嘱，平常不宜用保健品，尤其是那些声称可以增高的保健品。这些保健品中往往含有大量激素，可能短期会使宝宝明显长高，但长期以来会导致宝宝激素分泌紊乱，不利于宝宝健康成长，甚至带来相反效果。

看了以上的介绍，相信大家已经了解到影响宝宝身高的重要因素，其实想要宝宝长高并不难，只要从以上几个方面入手，就能助宝宝一臂之力，矮个娃也能轻松逆袭！

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