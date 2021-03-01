这才是护理乳牙的正确方式，请看这里

许多新手父母会忽视宝宝牙齿的护理，导致宝宝一口烂牙，甚至影响了宝宝的颜值。下面小编给大家分享一下如何护理宝宝的乳牙：

宝宝乳牙的重要性

1.与进食密切相关

牙齿是宝宝咀嚼食物的重要工具。随着宝宝不断长大，到一定时间就需要添加辅食，以补充生长发育所需的营养。只有牙齿好，宝宝食欲才好，从而摄入充分的营养。父母不注意护理宝宝牙齿，有可能会引起龋齿，导致其无法好好吃饭，有可能会有营养跟不上的情况，影响正常生长发育。

2.影响宝宝未来颜值

左右两边牙齿均衡咀嚼可以使脸两边对称，保持正常脸型。如果宝宝一边牙齿有蛀牙感到牙疼，就会用另一边牙齿咀嚼 ，从而导致左右脸不对称影响宝宝颜值。龋齿严重会使牙齿变黑脱落，特别是上前牙位置。

宝宝乳牙分阶段护理

乳牙未萌出的宝宝

很多父母认为宝宝没出牙之前不需要刷牙，其实这错误的。虽然宝宝乳牙未萌出，但喝完奶或者吃完辅食后嘴里会滞留一些奶垢和食物残渣。因此在宝宝喝完奶或吃完辅食后，爸爸妈妈要给他喝点温水进行清洗口腔。在宝宝入睡后，要用棉纱布蘸湿轻轻擦拭宝宝牙龈、舌头、口腔粘膜。

已经萌出新牙的宝宝

宝宝长牙后，可以选择婴幼儿专用的牙刷帮他刷牙。婴幼儿专用牙刷设计符合宝宝的口腔大小，刷牙很方便。并且，刷牙时要选择含有木糖醇的婴儿专用牙膏，这样宝宝把牙膏吞进肚子也没关系。

宝宝长牙时会刺激牙龈神经，导致唾液分泌变多，出现流口水现象。宝宝的吞咽能力尚不成熟，流口水时父母要及时帮他擦口水，以免口水刺激宝宝皮肤导致皮肤发红形成小丘疹。

一口好牙对于宝宝的一生都十分重要，所以父母要重视宝宝的牙齿护理。父母要时刻关注宝宝的牙齿健康，定期带他去牙科做检查，及时发现宝宝的口腔问题。如果宝宝牙齿有问题，及时进行诊治或者矫正。

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