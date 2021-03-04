提升孩子智力的宝藏方法！赶紧来试试

人是可以变聪明的，只要做父母的能够用心指导，孩子一定能够机智过人。那么，如何提升孩子的智力？下面这些宝藏方法，你可要好好收藏了！

宝宝智力发展的主要阶段

大脑发育主要分为两个阶段：第一阶段是从怀孕到婴儿出生，脑细胞的数量在这过程中已接近成人，因此妈妈在怀孕期间要补充充足的营养。第二阶段是宝宝出生后到3岁时，这个阶段是宝宝大脑发育的黄金期。想要提高孩子的智力，需要特别注意DHA的补充。

提高宝宝智力的方法

1.从饮食上提升

宝宝大脑发育需要补充蛋白质、维生素C、维生素E、B族维生素、糖类、脂质等营养元素，其中脂质的不饱和脂肪酸DHA尤为重要。而牛奶、鸡蛋、海带、苹果等食物就含有这些元素，要经常给宝宝吃。

宝宝在大脑发育期间十分需要DHA，而母乳是DHA最重要的来源。妈妈在哺乳期要多吃一些富有营养的物质。如果宝宝已经断奶并且开始辅食喂养，要给他吃一些富含DHA的食物，如鸡蛋、牛奶、鱼肉等。

2.保护宝宝好奇心

宝宝的智力发育除了与饮食有密切联系外，还和先天遗传、后天教育等多方面因素有关。因此，父母也要重视宝宝后天的培养。

宝宝出生后，对未知的世界总是抱有极强的好奇心，父母需经常引导并鼓励宝宝发展好奇心，让宝宝通过手和眼睛去感受这个世界。宝宝爱闹爱玩，实际上就是好奇心探索的表现。

3.帮助宝宝养成阅读习惯

高尔基说，书籍是人类进步的阶梯。读书不但可以促进身心健康，还能开阔视野，增长智慧。父母一定要重视宝宝读书。宝宝虽然小，但可以看一些简单的书籍，比如图画类的书本等。

4.让宝宝多运动

研究表明，锻炼身体可以增加心跳率和血流量，输送更多营养到大脑，促进神经再生。适量的运动不仅可以强身健体，还能促进宝宝智力发育。宝宝年纪虽小，但也可以做一些简单的运动，比如爬行、走路等。

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