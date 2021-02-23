宝贝健康零食大合集，按月推荐~

不要一看到零食，就皱眉！对于宝宝来说，零食不是违禁品，只要吃对零食，选择健康零食，不但能满足宝宝的味蕾，还能补充正餐缺失的营养！下面，育儿网小编就给大家整理了宝宝健康零食合集，按月推荐，赶紧收藏起来吧~

♦ 1岁以下宝宝：零食要易吞咽、易消化

大多数宝宝在7-8个月时已经开始萌牙，咀嚼和吞咽能力有了一定的提升，妈妈可以试着给他吃一些易吞咽、易消化的小零食。

1.健康零食

（1）磨牙棒/饼干

磨牙棒/饼干的质地较硬，宝宝在啃咬过程中，不但可以可以有效缓解出牙带来的不适感，还能让咀嚼能力得到锻炼和提升。

（2）水果

水果中含有各种维生素，对宝宝的生长发育很有帮助。但这个阶段宝宝的咀嚼能力还没有发育完全，大家最好将水果切成小块方便宝宝吞咽，或者榨成汁给宝宝饮用，以免发生意外。

2.零食黑名单

（1）油腻食品

腊肠、油条等食品油腻且不容易消化，宝宝吃了后容易引发消化不良。

（2）小粒食品

瓜子、花生等小颗粒零食口感较硬，很难嚼烂，如果被宝宝吸进气管中，有可能引发窒息危险。

♦ 1-3岁宝宝：零食要能够促进大脑和身体发育

这个年龄段的宝宝咀嚼能力慢慢发育完善，2岁以上宝宝的饮食基本上和成人差不多了。

1.健康零食

（1）乳制品

这个年龄段的宝宝除了配方奶粉，妈妈还可以让他喝酸奶，或者吃奶酪等乳制品。乳制品不但富含维生素和蛋白质，还含有大量镁、钙等矿物质元素，有利于宝宝骨骼和牙齿的生长。

（2）坚果

核桃、花生等坚果中富含不饱和脂肪酸，可以促进宝宝大脑发育。因此，妈妈可以给这个年龄段的宝宝适当吃一些坚果类零食。

提醒大家注意的是，1-2岁的宝宝还无法咀嚼一整颗坚果，建议将坚果敲碎后再给宝宝吃。

2.零食黑名单

（1）蜜饯、果冻等不宜吞咽的零食

不建议给3岁以下宝宝吃这类零食。这类零食容易被整块吞入食道或气管中，或者难以嚼烂，有可能会引发窒息危及宝宝生命。

（2）辛辣刺激的食物

这种零食含有大量人工添加剂，容易刺激宝宝娇嫩的肠胃，引发消化不良。

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