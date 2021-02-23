超实用宝宝小药箱，有这六种就够啦！

自从宝宝出生后，当妈妈都经常是玻璃心，孩子有个感冒咳嗽，对当妈的来说都是大事，于是乎小药箱就开始运营起来，收纳了各种儿童常见药。而这两年海淘的兴起，妈妈们又开始囤各种爆款国外好药。于是，小药箱里的药就会变得越来越多，这就会造成药物滥用的风险。

宝宝药箱确实有必要，但是过多的药物可真不需要，只有准备以下六种就够了：

1.腹泻

必备：口服补液盐

发生腹泻后，宝宝的身体会流失大量的钠和水分。为了避免发生脱水和电解质紊乱，妈妈要及时给宝宝服用口服补液盐（选择第三代为好）。

可选择使用：蒙石脱散

蒙脱石散可以吸附毒素和病原体，具有止泻作用。不过，需要提醒大家的是，很多感染性腹泻是自愈性疾病，不用蒙脱石散也能恢复健康，可根据宝宝身体情况决定是否给他使用。

2.发烧

必备：布洛芬(如美林)或对乙酰氨基酚(如泰诺林)、电子体温计

医学界普遍认为，布洛芬和对乙酰氨基酚可以有效帮助宝宝退烧，且副作用小，相对来说更为安全。而网上流行的“退烧神器”，如退热凝胶走珠、退热贴等，不仅退烧效果较差，还有可能造成病情延误，不建议给宝宝用。

说到体温计，现在依然有不少家庭会用水银体温计，但水银体温计是易碎品，万一掉在地上打碎了，就有可能引发汞中毒。世界卫生组织在多年前就呼吁人们不要使用水银体温计，建议大家用电子体温计更为安全！



3.外伤

必备：医用棉签、医用胶布、碘伏

这三种药物的主要作用就是外伤的消毒和包扎。

4.便秘

可根据习惯选用：乳果糖、开塞露

乳果糖具有软化大便的功效，如果宝宝改变饮食后依旧便秘，可以适当服用乳果糖改善症状。

开塞露也可以软化大便，使肠壁受到刺激引发排便反应。但要注意，频繁给宝宝使用开塞露会造成依赖。因此，开塞露只能在必要时刻用用，不能经常用。

5.皮肤病

可选择使用：炉甘石洗剂

比如荨麻疹、湿疹、痱子、蚊虫叮咬等，可以在皮肤上涂抹炉甘石洗剂缓解症状。

6.鼻塞

必备：吸鼻器、生理性海水滴鼻液（喷雾）

生理性海水滴鼻液（喷雾）可以使鼻腔分泌物变软，吸鼻器则可以将鼻腔分泌物清理出来。提醒大家，鼻塞只是症状而不是病因，不要盲目给宝宝服用缓解鼻塞的药物。

这样一来，准备小药箱是不是简单多了？只有科学服药，才能让宝宝保持身体健康！

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