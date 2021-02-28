让娃远离红屁屁，学会这两招，就能轻松解决！

宝宝出现红屁股会很难受，让妈妈们心疼。下面小编为大家分享一些预防和解决宝宝红屁股症状的小妙招，各位妈妈赶紧来学！

宝宝红屁屁的原因

红屁屁又称“尿布疹”，是一种常见的婴儿皮肤疾病。宝宝容易红屁屁的原因是：屁股长时间处于潮湿、闷热的环境之下。另外，长时间接触尿渍和粪便的残留物、屁股与纸尿裤之间的摩擦、也是引起红屁屁的主要原因之一。

请注意，这些情况会加重红屁屁：

1.纸尿裤质量不好，质地粗糙且吸水性不好，妈妈没有及时更换。

2.宝宝屁股清洗不到位，残留物对宝宝皮肤造成刺激；

3.擦屁屁力度过大，纸巾粗糙都会损伤宝宝稚嫩的皮肤；

4.清洗后没有及时擦干水分，小屁屁长期处于潮湿、闷热的状态；

5.宝宝对纸尿裤过敏；

6.清洁过度且频繁，损伤宝宝皮肤。

如何帮助宝宝预防红屁屁？

1.清洁护理到位

纸尿裤要及时更换，不要让宝宝屁股长时间接触尿液，处于闷热状态下。除此之外，宝宝每次大小便之后都要及时帮宝宝清洗皮肤，避免残留物刺激宝宝皮肤。清洁一定要选择无酒精，无香精等不含任何刺激性成分的湿巾，且湿巾的质地要舒适柔软。过于粗糙的湿巾不仅可能清洁不干净，还可能损伤宝宝娇嫩的小屁屁。在购买湿巾和纸巾时，父母不要为了省几个小钱而犯大错哦！

2.保持宝宝屁屁干爽

了解了宝宝红屁股的原因后，大家就要注意让宝宝的屁股处于干燥清爽状态。

清洁完宝宝屁股之后，一定要使用吸水功能强的纸巾或者毛巾轻擦干净宝宝屁股上的水分，接着让宝宝的屁屁晾一会。之后再涂抹护臀膏，使宝宝屁股形成天然保护隔离层。如果宝宝屁股处于湿的状态就进行涂抹，有可能会使宝宝屁股上的水分更加难以挥发，更容易得红屁股。

温馨提醒:护臀膏可以预防尿布疹，但如果宝宝已经得了红屁股，就要停止使用护臀膏，它并不能治疗红屁屁。

以上就是预防宝宝红屁股的小妙招，希望每个宝宝都可以远离红屁股！

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