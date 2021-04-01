818小孩子身上常有的几类过敏

遗传学家认为，如果父母中有一方是过敏体质，孩子遗传概率是30%。如果父母双方都是过敏体质，则孩子遗传概率是70%。另外，宝宝的代谢系统和免疫系统发育不成熟，受牛奶蛋白、尘螨、雾霾、食物等因素影响容易发生过敏。今天为大家分享一些关于婴儿过敏的类型以及预防方法。

1.尘螨过敏

尘螨是肉眼不可见的微生物，大多隐藏在家居沙发，地毯，床，衣物等织品上，是导致宝宝哮喘、过敏性鼻炎和湿疹等过敏性疾病的主要过敏源之一。因此，做好家居环境清洁工作，对防止宝宝尘螨过敏十分重要。

宝宝如果长时间处于尘螨多的环境里，容易引发过敏性鼻炎和湿疹。所以，妈妈每天要开窗通风，定期进行家具用品和寝具的清洗打扫，并且多晒被子，杀菌消毒，避免宝宝遭受尘螨过敏的困扰。

2.牛奶蛋白过敏

宝宝对牛奶过敏，其实是对牛奶蛋白的过敏，是体内的免疫系统对牛奶蛋白过度反应引起的。宝宝对牛奶蛋白过敏是一种十分常见的食物过敏。

通常而言，母乳喂养宝宝发生牛奶蛋白过敏的情况很少见，几率很低。因此，母乳喂养是预防宝宝过敏相对较简单方便的方式。母乳中含有的适度水解的温和低敏蛋白，是天然的预防品，母乳还有双歧杆菌等益生菌，有利于宝宝宝宝健康肠道菌群的建立，能够增强宝宝免疫力，从而降低宝宝过敏的风险。

如果你家宝宝对牛奶蛋白过敏，需要不得不吃配方奶粉时，一定要选择低敏奶粉，避免宝宝过敏。市面上的低敏奶粉通常使用水解蛋白配方，适度水解奶粉不会造成宝宝营养缺失，而且更适合宝宝娇嫩的消化系统和免疫系统，在保障宝宝营养的基础上减少过敏的风险！

3.皮肤过敏

除以上过敏外，有的宝宝还容易发生皮肤过敏。宝宝皮肤十分敏感，花粉，宠物，灰尘等都可能引发宝宝过敏。因此，在日常生活中，妈妈要给宝宝使用温和不刺激的沐浴产品、润肤乳，从而保护娇嫩的皮肤。

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