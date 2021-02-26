育婴师示范，宝宝洗澡全教程~

对于很多育儿经验不足的新手父母来说，给宝宝洗澡真不是件容易事。

宝宝刚出生身体虚弱，洗澡力度过重有可能会伤害到宝宝。今天小编就请来高级育婴师，来教给大家一些小技巧，让给宝宝洗澡变得轻松！

给宝宝洗澡的注意事项

1.温暖环境和控制水温

父母要给宝宝创造一个温暖的洗澡环境。浴室的温度保持在24°C以上最为适宜，最低不低于20°C，以免宝宝会感到冷。提前关好门窗，以免出现对流风。洗澡水温度控制在38°C左右即可，略高于宝宝体温即可。

如果是在冬天给宝宝洗澡，更要做好室内保暖工作。如果要使用风扇型浴霸取暖，一定要远离水，以免发生触电危险。

2.洗澡的方式

给宝宝洗澡，最好选择一天之中气温较高的时间段。不要在宝宝哭闹时给他洗澡，以免宝宝产生抗拒心理，尽量选择宝宝情绪愉悦的时候给他洗澡。另外，宝宝刚喂完奶后以及宝宝肚子饿时，不要给他洗澡。

3.注意洗澡频率

给宝宝洗澡的频率不要过勤，但宝宝身体脏了或者流汗较多，应及时给他洗澡清洁身体。

给宝宝洗澡的具体步骤

1.准备好洗澡用品

毛巾，纸尿裤，洗澡盆，洗浴用品，浴巾，衣服等要提前准备好，不要频繁进出浴室，以免导致宝宝着凉感冒。

2.清洗身体

给宝宝洗澡要控制好力度，轻轻擦拭即可，不可用搓澡巾搓宝宝稚嫩的皮肤，以免给宝宝的皮肤造成损伤。应按照从上往下的顺序给宝宝清洗身体，特别注意有褶皱的地方。

给宝宝洗完之后及时用浴巾进行包裹，把宝宝身上的水分擦干净，使其身上保持干爽。擦干水分时注意力度，不要过度摩擦宝宝肌肤。擦干之后，及时给宝宝涂上护肤乳滋润皮肤。

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