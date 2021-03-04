婴儿车的安全使用说明，所有家长都要知道

带宝宝外出，使用婴儿车可以减轻父母不少负担。但是父母可能不知道，婴儿车使用不当或使脊柱变形。那么，使用婴儿车要注意什么？今天我们就来好好说说：

父母如何选购婴儿车？

这需要根据宝宝的月龄进行选购，以6个月为界限：

6个月内

6个月内的宝宝脊椎发育还不成熟。最好不要使用坐式的婴儿车，可以使用平躺式婴儿车。但婴儿车底部要有一定的硬度，不能过软。

6个月后

如果宝宝可以独坐，就可以使用坐式婴儿车。坐垫和靠背都要有一定的厚度，要让宝宝的脊椎和臀部有一定力量的支撑。

使用婴儿车需要注意什么？

1.宝宝使用婴儿车时间不宜过长

不要让宝宝长期躺在或者坐在婴儿车内，以免导致宝宝脊椎变形。要让宝宝多趴、多爬、与大人互动，不要让婴儿车限制了宝宝的能力的锻炼和发展。

2.一定要用刹车停车

经过有斜坡的地方，如果没有及时踩刹车，很容易使宝宝滑下斜坡十分危险。细节从小事做起，保证宝宝的安全。

3.宝宝使用婴儿车时一定要系安全带

安全带可以防止宝宝在婴儿车内滑落或者出现其他意外，因此一定要给宝宝系安全带。

4.婴儿车防震效果要好

婴儿车防震性好，不但可以让宝宝坐得舒服，还可以防止婴儿车过于颠簸。

5.升降直梯代替手扶电梯

推婴儿车上手扶电梯有可能使宝宝滑落，建议大家尽量使用垂直升降电梯。

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