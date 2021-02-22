生孩子不要吃巧克力！还有这几样也要避雷

众所周知，如果是自然分娩，那么将耗费很长时间，平均下来全程需要10-12小时。准妈妈在这个过程中消耗的体力相当于跑了一场马拉松！因此在生孩子的过程中，需要吃点什么来补充体力。

说到这个话题，很多妈咪就打开话匣子了，巧克力、蛋糕、蜂蜜等等，应有尽有，但你知道吗？这些统统不能吃！

♥ 这些热门食品，医生却不推荐

下面这几种食品，很多准妈妈都会提前准备着，但医生却不建议，一起来看看都有哪些：

1.巧克力：妨碍观察

巧克力是补充体力的首选，但大部分巧克力要么是褐色的，要么是黑色的，如果准妈妈在生产过程中发生呕吐，医生很难通过观察呕吐物的颜色判断出是否有血，给诊断带来不必要的麻烦，所以不建议准妈妈吃。

2.蛋糕：容易呛咳

待产期间宫缩频率通常保持在5-6分钟/次，并且慢慢加快，这让妈妈们进食的时间也越来越短。

如果准妈妈在吃蛋糕、面包等干硬面食时发生宫缩，就很容易引发呛咳，有可能会危及生命安全。

3.蜂蜜、香蕉：容易呕吐

进入第二产程后，宫缩变得非常频繁，此时可以吃流食代替吃干粮。有的准妈妈就准备了蜂蜜，但蜂蜜有可能会引发呕吐，不建议准妈妈在生产时食用。另外，香蕉也有可能引发呕吐，也不适合准妈妈待产食用。

♥ 分娩时，女性需要哪些营养支持

1.铁、锌等微量元素

生产过程中，准妈妈会流失大量体液，比如血液、汗液等，有可能导致体内缺乏微量元素，特别是铁元素。准妈妈在分娩前别忘了补充微量元素，可以吃适当多吃一些蛋、肉、奶等。

2.维生素B1和维生素K

维生素和准妈妈的体能密切相关。如果缺乏维生素B1，会让准妈妈感觉更疲惫，延长分娩时间。而维生素K与凝血因子有关，准妈妈体内含量不足会影响伤口愈合，因此也要及时补充。

建议在产前要多吃绿色蔬菜特别是茎叶类食物，及时补充维生素。如果平时不爱吃蔬菜，建议在医生指导下服用相应补充剂。

3.糖分和能量

生产过程会消耗大量体力，准妈妈需要及时补充糖分，可以准备一些富含糖分的食物，比如碳水化合物等。

♥ 那么问题来了，生孩子时要吃些什么好？

第一产程：主食

待产期间，准妈妈可以吃粥、小饺子、小馄饨、面条等柔软的面食。这些面食中含有大量碳水化合物，非常容易消化，比较适合肠胃不适的妈妈。

第二产程：流食

进入第二产程后，宫缩频率加快，难以进食固体食物，妈妈可以用吸管杯喝一些饮料、糖水、果汁等流食。但是像红牛就不推荐了，会让神经变得十分亢奋，会不会影响分娩，目前还没有定论，不建议大家在第二产程饮用。

第三产程：碳水

宝宝出生后，妈妈可以吃一些清淡柔软的碳水化合物，比如藕粉、糖水煮蛋等。不要刚分娩完就吃肉汤等油腻食物。

TIPS：以上这些饮食建议都是针对顺产，剖腹产生娃，手术前14小时禁食禁水，什么也不能吃哦~

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