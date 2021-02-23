孩子咳嗽，最怕吃这些！

冬春交替之时，气温变化频繁，再加上空气湿度较低，体质较差的人就容易生病，特别是一些小孩子。

孩子感冒咳嗽，除了按时服药配合医生治疗外，家长还要注意一些饮食禁忌，赶紧来了解一下~

1.油炸食物

中医认为，大部分咳嗽都是由肺热引发的，孩子更是如此。日常生活中，孩子多吃肥甘厚味的食物会产生内热，导致咳嗽变得更严重。另外，油炸食物最好也不要多吃。油炸食物会加重肠胃道的消化负担，产生痰液导致咳嗽日久不愈。

小提醒：不管何时，父母都应让孩子少吃油炸食物。在烹饪过程中，过高的油温会破坏食物中含有的维生素，导致孩子无法从食物中获取这种重要的营养元素。如果用一锅油反复制作油炸食物，油中会含有十几种有毒的不挥发物质，对孩子健康有很大的危害。另外，油炸食物不容易消化，容易让孩子产生饱腹感，从而降低吃其他食物的兴趣，影响正常的饮食。

2.橘子

不少父母认为，吃橘子可以止咳化痰，孩子咳嗽时多吃橘子有助于缓解症状。事实上，具有止咳化痰作用的是橘皮，橘肉反而会产热生痰。

小提醒：橘皮具有止咳化痰功效，这里给大家推荐一个食疗偏方：玉米须橘皮水。在锅中放入适量的玉米须和橘皮，加水一起煎，让孩子每天喝两次。

3.鱼腥类食物

孩子咳嗽期间吃鱼腥类食物会加重不适，这和鱼虾食品引发的蛋白质过敏和腥味刺激呼吸道有关。特别是对某些鱼、蛋过敏的孩子，生病咳嗽期间更应避免进食鱼腥类食物。尤其是带鱼、白鲢，对孩子病情的影响较大。

小提醒：众所周知，咳嗽时不要吃“发物”，最好别吃鱼腥类食物，鱼腥类食物对于“风热咳嗽”影响最大。孩子患风热咳嗽后会出现口渴咽红、痰多，痰液又稠又黏或呈黄色，舌苔又白（黄）又薄，发热恶风、咳嗽呼吸急促、指纹紫滞等症状，父母要多注意观察。

4.瓜子、巧克力

瓜子、巧克力等食物中含有大量油脂，孩子吃了后会产生痰液，让咳嗽变得更厉害。

小提醒：孩子咳嗽期间，日常饮食要保持清淡为宜，多吃营养丰富又容易消化的食物。如果孩子生病后食欲不振，大家可以做一些口味清淡的片汤、面汤、菜粥等易消化的食物给他吃。

5.补品

有的家长会给孩子吃补品，但孩子咳嗽期间不宜食用，否则会让咳嗽难好。

6.冷饮或冷冻饮料

中医认为，身体受寒后会对肺部造成损伤，而咳嗽大多是肺部疾病引发的。如果咳嗽时再吃冷饮，很容易导致肺气闭塞，让咳嗽变得更严重，久治不愈。另外，痰液的多少还和脾脏有关。吃太多寒凉食物会损伤脾胃，损坏脾功能。

小提醒：健康孩子也不可以吃大量冷饮，具体原因如下：

（1）吃太多的冰淇淋，会使廋孩子变得更瘦，而胖孩子变得更胖。

（2）孩子吃冷饮过量容易患肠套叠。

（3）大部分冷饮都是高脂肪食物，不但不容易消化，还会导致孩子食欲不振。

7.酸甜食物

酸味食物会敛痰，导致痰液难以排出体外，也就不容易好。而多吃甜食还会影响炎症恢复。

小提醒：孩子咳嗽期间，不建议给他吃苹果、香蕉、猕猴桃、西瓜、梨、橘子、葡萄等常见水果。

8.高盐食物

孩子生病期间，吃高盐食物容易引发咳嗽或者让咳嗽变得更厉害。

小提醒：孩子吃太多高盐食物会对身体造成很大危害。一是，摄入过量盐分会引起上呼吸道感染。高盐食物会导致口水分泌量减少，溶菌酶水平也随之降低，给各种病菌细菌滋生的机会；二是，人体摄入大量钠元素后，会导致体内细胞脱水，引发高血压。摄入的盐分越多，就越容易患高血压。另外，吃盐太多还会加重孩子的肾脏负担。

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