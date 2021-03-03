穿鞋太早，对孩子伤害可不小！

不少年轻父母会把孩子打扮成潮宝，早早地就给宝宝穿上了鞋子。殊不知，过早给宝宝穿鞋，对孩子危害很大，我们一起来看看：

宝宝过早穿鞋有什么危害？

1.限制了宝宝脚底触觉的发展

脚部神经十分丰富，当宝宝脚接触地面时，脚部神经会把地面信息传递给大脑，刺激大脑和身体发育。宝宝过早穿鞋会减少这种触觉的刺激，大脑不能得到脚掌传递的地面信息，也就无法得到有效训练，长此以往会造成宝宝脚部触觉不敏感。比如，宝宝不喜欢光脚走路，脚部反应迟钝，磕碰也感受不到疼痛等等。

2.平衡力差

宝宝穿鞋会阻断脚部与地面的联系，阻断地面信息反馈给大脑，导致大脑无法根据路面情况调整身体平衡和重心，容易摔倒、绊倒等。

3.不利于宝宝爬行

宝宝爬行时穿鞋子会束缚住双脚，影响正常爬行。同时不利于宝宝孩子脚部的肌肉、肌腱、关节等的发育。另外，鞋子会减少摩擦力、导致爬行难度上升。

宝宝什么时候穿鞋合适？

如果宝宝学会爬行较晚、爬行时间不足500小时，就可能导致宝宝学走路、走稳的时间推迟。提早让宝宝穿鞋，不仅会减少宝宝自然爬行的时间，还会推迟宝宝学会走路的时间。

所以，为了保证宝宝的正常发育和成长，不要过早地给他穿鞋。何时给宝宝穿鞋并没有最佳时间，取决于宝宝什么时候能够自己扶着站起来，并且越来越喜欢站立。当宝宝站立、走路都越来越稳时，父母就可以给宝宝穿鞋子了。

如何为宝宝选鞋？

宝宝鞋子内长应该比脚丫长，但是长多少也是有讲究的。提前量好宝宝脚部的长度和宽度，并观察好他的脚型，以免买错鞋子。如果带宝宝在实体店选购，宝宝穿鞋后，大脚趾和鞋头之间要留有1厘米的间隙，或者脚趾向前顶，足跟与鞋后能够塞进大人一根食指。

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