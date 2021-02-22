一起来折福袋，祝大家2021福气满满~

过新年肯定是少不了福的，祝大家新年快乐，万事如意，2021年福气满满。今天跟大家分享一款新年折纸福袋，这款福袋特别好看，赶紧来试试吧~

需要准备的材料：

一张15厘米x15厘米的正方形彩纸，一小张黄色彩纸，一段黄色毛线，一把剪刀，一支黑笔，一个胶棒。

制作过程：

1.拿红色彩纸对角对折，压出折痕，另外一面也是对角对折，压出折痕。

2.然后把这四个角对准中心点，分别向上折，压出折痕。

3.把对称的两个角打开，把这两个边分别向上折，压出折痕，然后打开，把对称的两个边同样的向上折，压出折痕。

4.然后打开，把这两个边对准上面的折痕向上翻折，压出折痕。

5.然后把它对折，压出折痕。

6.把这两个角沿着折痕向上翻折，压出折痕。

7.然后用手把这两个角撑开压平。

8.从中间撑开，把这两个小三角向里折。

9.然后把它两个对折，对齐，中间用胶棒粘一下。

10.拿黄色毛线在福袋口记上一个蝴蝶结，在黄色彩纸上用黑笔写上福字，用胶棒黏在福袋中间就可以了。

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