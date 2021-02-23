黏土手工教程——仙人掌小盆栽，超简单！

今天给大家分享一款超轻粘土手工《仙人掌小盆栽》。下面准备好超轻粘土，跟我一起做仙人掌小盆栽吧！

需要准备的工具：

超轻粘土盒（里面是黑色的雪花泥）、浅绿色超轻粘土、深绿色超轻粘土、黄色和粉色的超轻粘土、超轻粘土工具套装（常用工具3件套、压泥板）。

具体步骤：

【1】取适量浅绿色的超轻粘土，把它分成4份。每份的大小是不一样的，把这四份超轻粘土用压泥板压成倒卵形状。

【2】把这4片仙人掌的叶片按照从小到大的顺序粘起来，形状可以参考下图。

【3】用工具在仙人掌的叶片上戳出小洞洞，这代表仙人掌的刺。

【4】把做好的仙人掌放置在雪花泥上，位置在左后方。

【5】取适量的深绿色超轻粘土，用压泥板擀成圆柱体。

【6】用下图出波浪形的超轻粘土工具，在圆柱体上压出仙人掌的花纹。

【7】把圆柱体周围都压出花纹，然后把它放置在小花盆里。

【8】再做一个小圆柱体，也放置在小花盆里。

【9】取适量浅绿色超轻粘土，按照下图分成五份。

【10】把每份超轻粘土用压泥板压出倒卵形，然后在桌子上摆出仙人掌的形状。

【11】给做好的仙人掌戳上小洞洞，然后把它放置在小花盆里，位置在右后方。

【12】取适量浅绿色超轻粘土，用压泥板压出一个圆球形状，戳上小洞洞，放置在小花盆里，位置在右前方。

【13】再分别用浅绿色和深绿色的超轻粘土，做出两个仙人球，放置在小花盆里。

【14】取一点粉色和黄色的超轻粘土，做几个小球球，把它们安在仙人掌的顶端。

【15】这个仙人掌的小盆栽就做好了，看着有没有生机勃勃的感觉？喜欢的宝妈，也一起来做吧！

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