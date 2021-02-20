新生儿遭野猴偷走，被扔河中溺亡

据《每日星报》报道，日前，印度一群野猴悄悄进入一户人家，偷走了一对刚出生8天的双胞胎女婴。猴群顺着屋顶逃跑时被发现，人们从野猴手中夺回了一名女婴，但另一名女婴却被狡猾的猴子抱走。警方随后展开搜捕，最终在一条河里找到了女婴的尸体。

猴群偷走双胞胎女婴，其中一名丧命

据媒体报道称，这起令人震惊的事件发生在印度南部泰米尔纳德邦坦贾武尔市。2月13日，当地一名女子将双胞胎女儿哄睡着后就去厕所了。没想到，此时一群野猴潜入房中，抢走两名女婴。

女子听到动静，立即从厕所里跑了出来，发现一群猴子抱着她两个女儿正从屋顶上逃跑，女子惊恐地哭了出来，不知如何是好。附近邻居听到女子的哭叫声纷纷赶来帮忙，但可惜最后只从猴群手中夺回了一名女婴，另一名女婴被狡猾的猴子带走，失去了踪迹。

警方搜后展开搜捕，最终在一条河中找到了失踪女婴的尸体。

女婴身上并无明显抓痕，该事件实属罕见

当地警官钱德拉莫汉表示：“我们接到报警后立即赶到现场开始搜索。之后，我们在护城河里找到了孩子，医护人员赶来后宣告孩子已经去世。目前，女婴的尸体已经被送往医院进行尸检。”

据了解，另一名幸存女婴现在也在医院接受观察。据医生透露，两名女婴身上并没有找到明显的抓痕。

当地居民表示，他们常常可以看到野猴群在附近徘徊，但从来没有发生过猴群潜入居民家中偷婴儿的事。警方也表示发生这种事情非常罕见，猴群想要潜入居民家中其实并不容易。

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