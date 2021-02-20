儿童海淘药有没有必要买？看完这个，不再纠结

近年来，儿童海淘药受到越来越多潮爸潮妈的欢迎。

但是，海淘药真的比国内生产的药物更安全吗？到底有没有必要买海淘药呢？今天我们就来好好说一说，看完这篇，相信你一定不会纠结：

给娃购买海淘药物，事先考虑这三个问题

如果你想给孩子购买海淘药，建议事先先问问自己这几个问题，再决定：

1.孩子吃这种药物是否安全？

咨询专业的药剂师或儿童医生，根据专业人士的建议再决定是否使用。

2.国内有没有这类药物的替代品？

最近几年，国内制药厂家不断加大研发力度，有些海淘药品在国内也获准上市了（有中文版的说明书），所以没有必要再去买海淘药。

3.有没有弄清楚这种药物的成分、用法用量、副作用以及不良反应？

仔细阅读原版说明书，不要轻信经销商、微商或亲朋好友的说法。

盘点购买海淘药的风险

尽管海淘药这两年风头很大，但是风险也不小，建议大家看看以下内容，再决定是否购买：

1.看不懂说明书

海淘药没有中文说明书，有的孩子肝肾功能还有发育成熟，解毒能力较差，有可能因服药过量而中毒。如果孩子服药后发生问题，医生在处理时也比较困难。

在国外，特别是日本，部分药品直接摆放在药妆店，周围摆放着其他化妆品和生活用品，让父母对儿童药品的警惕性大幅降低。

2.性价比较低

海淘药常常被吹成“神药”，此外价格高昂也是它的一大特点。正是因为价格贵，就越受父母们的追捧。在一些父母看来，越贵的药就越是好药。其实，并非如此。有的不法商家在利益驱使下，随意更改出厂日期，甚至出售快过期的药品，或者往里面掺杂假药等。正因为这种情况，海淘药物的风险变得难以预估。

3.发生问题难以维权

海淘是跨境交易，物流环节相当复杂。有的药品对贮存、运输、保存有一些特殊要求，而普通的快递公司可能无法满足相应的条件。万一药品出现问题，父母很难进行维权。

另外，现在海淘卖家鱼龙混杂，家长们很难分清楚药品是国外原版药、还是假冒伪劣产品，这也就容易买到假货。

4.剂量差别很大

很多家长买到海淘药后，只注意看包装说明上的数字，而没有留意数字后面的剂量单位。要知道，国外使用的药品计量单位和中国有很大差别，如果药品剂量发生错误，有可能给孩子带来非常严重的后果。

另外，由于东西方人种不同，药品说明书上的指导建议也存在不同。

5.不建议购买儿童保健品

盲目给孩子服用保健品，不但不能让他的身体更好，反而会给身体造成不晓得危害。比如，有些保健品或补剂中虽然含有多种微量元素、氨基酸、维生素，但含糖量过高，孩子长期服用会引发蛀牙、肥胖、厌食、营养不均衡、营养过剩等不良症状；一些保健品含有激素或类激素成分，孩子长期吃还会引发性早熟。

此外，需要注意的是，孩子和成人不同，用药不能盲目参照成人。给孩子服药前，父母一定要仔细阅读说明书的每一项内容。对于一些没有中文标识的海淘保健品或成人药品，千万不要给孩子吃。

如果想要给孩子吃，建议咨询医生或药师的意见，在专业人士的指导下选用合适的剂型和剂量给孩子服用。并且，服用后要注意观察孩子反应，及时了解用药效果或可能出现的不良反应。再提个醒，建议大家把海淘药的剂量、用法、成分、不良反应等翻译成中文，打印贴在药物上，这样能帮助自己和家人识别，避免用错药。若是发生意外，也可以立即拿上这些资料就医，配合医生治疗。

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