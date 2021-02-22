孩子总流口水？这几种疾病要小心，不妨来看看

很多宝妈发现，宝宝常常会流口水，口水巾都是潮一块，这种情况正常吗？

其实，大多数宝宝流口水多是正常现象，但是也有一些情况是疾病导致，我们一起来了解下：

♥ 大多数情况是生理性现象

生理性流口水通常从宝宝3个月大开始出现，多是正常现象，大家无需担心。

宝宝出生后刚开始只吃母乳或奶粉，对唾液腺刺激较小，分泌的唾液也不是很多，此时宝宝很少会流口水。6个月后，宝宝开始吃米粉等含有淀粉的辅食，唾液腺受到刺激，加重了唾液淀粉酶的分泌，再加上宝宝经常“吃手”，导致口水分泌量增加。

宝宝口腔又短又浅，吞咽功能还没有发育完全，不能将分泌出来的口水咽进肚子里，就会出现流口水的现象。

另外，宝宝长牙也会刺激唾腺分泌，导致口水分泌量增加。等到宝宝会吞咽后，流口水的现象就会逐渐减少。

♥ 小心！这些情况是疾病征兆

以下这些情况是疾病征兆，父母一定要注意：

1.智力发育问题

宝宝流口水时，伴有其他异常情况，如昏迷等，父母就要警惕起来，有可能是患上了神经方面的疾病，比如脑膜炎后遗症、智力障碍、面部神经麻痹等。

2.口腔溃疡

宝宝流口水伴有嘴角长水泡，很可能出现了口腔炎或口腔溃疡。发生口腔溃疡的部位痛感明显，宝宝有可能出现吞咽困难或者拒绝进食的情况，建议可以把食物煮得软烂一些再给宝宝吃。

3.扁桃体炎、感冒发烧

宝宝流口水的同时，有流鼻涕、发烧等症状，有可能是扁桃体炎或咽喉炎引起的。宝宝患上扁桃体炎后，常常会出现咽喉红肿不适，进而导致吞咽困难。建议大家给宝宝多喂水缓解不适，必要时应立即送医治疗。

4.手足口病或水痘

宝宝流口水并且嘴角有溃疡，这种情况还要考虑是手足口病或水痘。这两种病会让孩子口腔或舌头上会有溃疡，进而造成吞咽困难。

孩子如果出现不肯进食的情况，爸爸妈妈可以给他吃米糊或喝牛奶补充营养，并且需要及时就医。

♥ 宝宝流口水，怎么护理？

人的口水偏酸性，其中含有消化酶和一些其他物质。因为有口腔粘膜的保护，所以口水不会对口腔的深层组织造成侵犯。但是口水流到皮肤上时，就容易把皮肤最外层的角质层给腐蚀掉，导致皮肤发炎，引发湿疹等小儿皮肤病。

因此，当宝宝流口水时，家长在护理时一定要注意以下几点：

1.用温水清洗

口水流经部位要用温水清洗，然后涂上润肤霜，以保护下颌和颈部皮肤。建议大家给宝宝戴上围嘴，以免口水将衣服弄湿。

2.及时给宝宝擦口水

宝宝流口水时，家长要及时擦去，但要注意力度，轻轻地把皮肤上的口水擦干净就行，不要用力过猛，以免造成局部皮肤损伤。

3.情况严重时及时就医

如果宝宝流口水比较严重，父母就要及时带他去医院就诊，查一查口腔内有没有发生其他病症，或者吞咽功能有无异常等等。

另外，宝宝趴着睡觉，流口水并不会对他产生什么影响，但要经常清洗晾晒宝宝的枕头，以免细菌滋生。

随着宝宝逐渐长大，口腔深度不断加深，可以吞咽更多口水，流口水的现象也会慢慢消失。但如果宝宝到了2-3岁，牙都已经长齐了，还在出现流口水的现象，有可能是患上了口腔、咽喉粘膜炎症等疾病，爸爸妈妈要重视起来，及时带他去医院检查治疗。

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