不要小看宝宝操，学会这几种，孩子少哭闹！

宝宝操不但可以促进婴儿四肢动作的发育以及神经系统的发育，还有利于增强亲子之间的互动和交流，各位家长可要重视起来。那么，婴儿操该怎么做呢？爸爸妈妈赶紧来了解一下吧。

1.打水操

打水操有利于增强宝宝腿部力量。让宝宝平躺在床上，轻轻握住宝宝的两脚脚踝，上下摇一次宝宝的左脚，再上下摇一次宝宝的右脚，仿佛双脚在打水一般。另外，父母还可以在宝宝的脚腕处用力，先弯曲他的左脚后伸直，再弯曲他的右脚后伸直。每组10次，做3组。同时注意力度，不要损伤宝宝的关节。

2.跳跳操

双手抓住宝宝腋下将他竖着抱起来，让宝宝的双脚蹬在自己大腿上，利用手腕的力量让宝宝双腿上下跳动。

3.颈部操

让宝宝趴在床上，父母用双手轻轻握住宝宝腰部，使腰部略微向上抬。然后再将他的身体轻轻放平，如此反复10次即可。

4.扭扭操

扭扭操不但有利于提高宝宝的身体协调性，还能锻炼宝宝脊柱扭动的灵活性。让宝宝平躺在床上，抓住宝宝双脚，使其左脚交叠于右脚上(此时宝宝的腰部呈微微扭转状态)，然后恢复平躺换边操作，使右脚叠在左脚上。每组10次，做3组。请注意，动作一定要轻，以免损伤宝宝的脊柱。

5.骑马操

骑马操可以锻炼宝宝空间感，让他熟悉不同的位置和动作方式。妈妈屈膝坐着，用手托住宝宝腋下，让他的后背靠在自己的胸口，面朝前方。宝宝双腿分开骑在妈妈腿，妈妈轻轻地推宝宝，使他向左边倒一下，再向右边倒一下。每组10次，做3组。

6.打鼓操

打鼓操不但能够让宝宝肩部伸展获得锻炼，还可以让宝宝通过敲击体会到抚触的力量。让宝宝平躺在床上，轻握住宝宝双手向左右两边打开伸平，接着将左手向胸部靠拢，轻敲一下胸口后展平；然后换右手重复同样的动作。每组10次，共3组。敲击胸口一定要注意力度，不要过于用力，轻轻触碰即可。

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