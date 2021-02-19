别再用错误的方式育儿，会伤害到孩子！你躺枪了吗

为人父母，大家都希望孩子健健康康、顺顺利利地长大，变成一个优秀的人。不过，带娃这事，谁都不是天生就会的。爸妈们免不了会走些弯路，比如轻信了不当的观念，又或者采取了不合适的方法。今天育姐就来总结一些育儿中的常见错误，带着爸妈们“扫扫雷”。

× 剃胎毛，剪睫毛，刮眉毛

其实我就想不明白，为啥非要和宝宝的各种体毛过不去，让它们自由生长不好吗？有传言说：毛发越剃长得越快，剃了满月头，宝宝的的头发和眉毛会长得又黑、又密、又漂亮。

然而真相是，头发长得快慢、细粗、多少，和剃不剃胎毛，半毛钱关系都没有。生长发育状况、营养状况和遗传等因素，才是影响宝宝头发长势的主要原因。

何况孩子皮肤又薄又嫩、抵抗力很弱，剃毛时一个不小心，就损伤到皮肤，引发皮肤感染，甚至破坏毛囊，永远和头发说再见了！

× 捂严实，像粽子

有家长总担心孩子体温低、会着凉，于是拼命给孩子穿衣服。孩子发烧了，民间也有“捂一捂能退热”的说法。真相是：不管什么理由，捂得过于严实的做法都是不可取的。

孩子平时手脚有些凉，是因为他的心脏力量还比较弱，血压不高；发烧时，则是因为末梢循环变差，并不意味着他穿得不够多并且感到冷了。

将孩子包得严严实实会影响到机体的散热，从而导致体温上升甚至处于高热状态，捂出痱子和湿疹。孩子也可能会感到烦躁不安、睡不安稳。

本来就发烧了，现在还要加热，这是要“蒸”了孩子吗？

× 揠苗助长

现在的竞争很激烈，爸妈不想让孩子输在起跑线上，这点育姐非常理解。可是，强行缩短孩子的发育时间，过早开始学坐学走，你有考虑过他身体机能还没跟上这一点吗？

孩子刚出生时，头大身子小，需要经过足够时间的爬行，颈部、背部的肌肉才能够支撑住头部。过早学坐，会导致宝宝弯腰驼背，甚至脊椎变形。

买个学步车学走路，看似很方便，却会阻碍孩子正常的动作发育。万一他用踮脚的方式学会了走路，脚没放平，形成O型腿，以后再改都难。

× 去胎毒，瞎喂水

某些地区在孩子出生后，不让孩子吃奶。这也就算了，有些家长居然还给孩子喂起了黄连水、糖水，简直是大错特错。初乳的蛋白质含量高，含有丰富的免疫活性物质，还能预防便秘，这么好的东西不给孩子吃多浪费！

另外，母乳一开始可能稍显清淡，因为它80%以上都是水，但只要奶水充足，孩子绝对不会吃不饱，不用另外喂水。最好是先母乳喂养6个月，6个月后母乳营养价值依旧，但还需慢慢添加辅食。

× 担心缺钙，乱吃乱补

十个宝宝里，九个出现过枕秃，他们都缺钙吗？当然不是，枕秃多是孩子头部与枕头、衣服等摩擦，导致头发被磨掉的一种暂时性现象。枕秃不代表缺钙，但缺钙的表现之一是枕秃。

孩子如果缺钙，来碗骨头汤就够了？答案依旧是否定的，25升骨头汤含钙量才相当于一小盒牛奶，里面的钙还是以磷酸盐形式存在的，不容易溶解到汤里。骨头汤里的钙不够多，脂肪却很多，常喝反而不利于身体健康。

× 挤奶头

有的孩子出生后，妈妈的雌激素通过胎盘残留在孩子体内，导致他的乳房看起来有点肿肿的，甚至可以见到乳晕，有些孩子乳头还会分泌白色的液体。虽然不是每个新生儿都会如此，但它属于正常现象。爸妈们千万不要盲从“挤奶头”的传统，否则孩子的皮肤一旦被挤得破损，很容易引发细菌感染。

× 绑腿

不少老人家现在还秉持着“新生儿要绑腿，长大后腿才能又直又长”的观点，其实传统未必代表着正确。这种俗称“蜡烛包”的做法，把宝宝的胳臂和手紧紧束缚住，阻碍了血液循环，不利于骨骼自由发育。别说预防O型腿了，将来还可能出现走路腿疼、跛行等状况。

再说，就算是婴儿，被绑住了也会感到难受，还会因此情绪烦躁，甚至哭闹。大人们想想自己如果被包成了粽子，无法自由活动，会有多别扭，这样就能体会孩子被绑住时的无奈啦。

× 定点定时，把屎把尿

为了让孩子养成良好的排泄习惯，爸妈们可能会对孩子进行定点定时的训练，甚至大晚上特意把孩子弄醒，就为了让他上个厕所。

且不说爸妈自己没法睡一个安稳觉，主要是孩子的睡眠规律会被打乱。出生不久的宝宝膀胱容量小，肾脏的代谢系统和神经系统也不完善，无法憋尿很正常。一岁半左右，他才能听懂你的指令，并且自主管理排泄物的“存放”。因此育姐不建议过早（一岁以前）进行把尿训练，以免给以后的如厕训练带来困难。

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