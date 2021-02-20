想让神兽乖乖理发？看完你就知道怎么做了

说起带娃最难的几件事，理发一定占据其中一项。不少妈妈表示，每次带娃去理发店，孩子总是又哭又闹，完全不配合！那么，为什么孩子们会如此抗拒理发呢？又该如何让你的宝贝乖乖理发呢？咱们继续往下看：

♦ 孩子为何不愿理发？

不少孩子看到理发师，就像看到拿着针管准备扎针的护士一般，内心是抗拒的。对孩子而言，理发店里的理发剪、电动剃头刀、理发刀等工具都是不常见的，陌生的，也就会感到害怕。特别是电动剃头刀在自己脑袋上动来动去，还发出“嗡嗡”的噪音，孩子会更加害怕。

而当看到自己的头发一缕一缕地掉在地上，孩子内心会觉得丢了什么东西，一下子难以接受，自然就会放声大哭。

♦ 怎样让孩子配合理发？

现在天逐渐热了起来，孩子容易出汗，头发长了不但热得难受，而且容易长痱子，所以头发该剪还是要剪。那么，有什么方法可以让孩子配合理发呢？

1.做好心理准备

大家可以提前告诉孩子为什么要理发，让他明白头发变短后就不会那么热了，而且更漂亮更可爱。大家也可以跟孩子做这样的约定：如果乖乖配合理发，完事后可以吃好吃的食物，或者去好玩的地方玩。偶尔顺应孩子需求，也就能让乖乖他配合。

2.趁睡觉时理发

如果孩子清醒时无法让他配合理发，不妨等他睡着了再给其理发。注意，趁孩子睡觉时理发，动作一定要又轻又快，不要把他吵醒了。

3.分散注意力

孩子理发时，大家可以给他玩喜欢的玩具，或者用手机播放动画片给他看。这样能分散孩子注意力，让他安静地坐在座位上完成理发。不要太在意这些会“违规”，毕竟能取得更好的结果。

4.快速解决“战斗”

孩子耐心有限，理发时间越短越好，控制在3-5分钟为宜，最长不要大于10分钟，以免孩子耐不住性子哭闹起来。

♦ 在家给宝宝理发教程

孩子抗拒理发，其中一个重要原因就是对理发店陌生的环境感到不适应，再加上理发师拿着剪刀在他头上动来动去，会让他更加抗拒。所以家长不妨在家自己给孩子理发，孩子可能会更配合你哦~

物品准备：围布、电动理发器、梳子、毛巾或海绵

儿童专用的电动理发器又好用又方便，建议各位妈妈可以入手。有的理发器还会附送围布，这样孩子理发时就不会弄得身上到处都是碎发了。给孩子理发后，要用毛巾或海绵将脸部和颈部的碎发清理干净。

注意要点：

1.理发时和孩子多说话，多鼓励，转移他的注意力。

2.操作时小心谨慎，保持动作轻柔，不要将孩子头皮划伤。

3.密切留意孩子的表情，发现孩子哭闹或不高兴应马上停止，以免弄伤孩子。

4.理发完成后，建议立即给孩子洗头洗澡，把身上的碎发清理干净。

孩子头发的生长速度惊人，过一段时间就要理发一次，学会自己理发，还能省下不少票票呢~

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