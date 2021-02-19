有娃的注意了，冷暖交替之际，这几件衣服必不可少！

初春时节，气温起伏较大，冷暖变化相当频繁。这种天气，最扛不住的就是小孩子了。

作为父母，大家给孩子穿衣时一定要多加注意！建议各位宝妈给宝贝准备好以下几件，以做好应对，让孩子不生病~

1.汗巾

在孩子成长过程中，汗巾是一件不可或缺的“神器”，特别是孩子外出玩耍时，建议大家多准备几条汗巾。

汗巾的主要功能就是，避免孩子在玩耍过程中出汗把衣服弄湿了。如果孩子一直穿着湿衣服玩耍，就很容易受凉感冒，所以，在孩子玩耍前在他的后背垫一块汗巾非常有必要。

各位在购买汗巾时，建议选择更加亲肤，吸汗性好的，这样不仅能让孩子感到舒服，还能快速将汗液吸走，保持衣服干爽。

2.袜子

日常生活中，很多父母会忽视袜子的重要性。事实上，袜子也十分重要！

一双好袜子，除了要有良好的亲肤性和保暖性外，吸湿透气性也十分重要。如果孩子穿的袜子吸湿性不佳，脚部出汗后会使袜子变成很潮湿，被冷风一吹就容易受凉。

另外还要提醒大家，孩子活泼好动，脚部很容易出汗，袜子变湿后大家要及时帮他更换。

3.背心

几乎每个孩子都有几件小背心吧，背心最好多准备几个款式。

对于小宝宝来说，最好是买一件轻薄的棉背心，让他穿在里面。因为不满周岁的孩子，经常是被家人抱在怀中，身上穿的衣服很容易走位，穿一件背心在里面，不但更能保暖，而且可以稍稍固定些衣服。

3岁以上孩子准备一件外穿的厚背心为宜，以便他们玩耍。宝宝玩起来往往很疯，很容易感到热，就想要脱衣服，这时大家可以让他脱掉厚外套，换上厚背心，保护了小肚肚，也不容易着凉。

注意，此时穿衣要做到“三暖二凉”

这里说的“三暖”指的是背暖、脚暖和肚暖。

· 背暖：保持背部温暖能够有助于宝宝体内阳气生发，防止身体受凉，起到预防疾病的作用。

· 脚暖：脚部不但皮下脂肪层薄，保暖能力较弱，而且离心脏的距离较远，血液循环不佳。再加上脚底的神经末梢较多，对外部寒冷十分敏感。一旦脚部受凉，就会通过神经反射引起上呼吸道粘膜血管收缩，让宝宝更易患病。因此，各位务必要做好宝宝的脚部保暖工作，帮助他抵御寒冷，健康成长。

· 肚暖：穿一件背心或者肚兜可以防止肚子着凉出现腹痛腹泻的症状，还可以保护肠胃，有助于食物的消化吸收。

“二凉”指的是头凉和心胸凉。

· 头凉：宝宝体表热量的散发，有三分之一是通过头部进行的。宝宝头部过热的话，就容易出现头昏头晕、精神烦躁等不适。如果天气情况良好，就不要给宝宝戴帽子了，尤其是在室内，让他保持头部清凉，神清气爽。

· 心胸凉：这点是指不要让宝宝的上身穿过多过厚的衣服，以防胸部受压，妨碍正常呼吸和心肺功能。

此外，还要注意，气温较低时，要给孩子穿厚一点衣服，气温回升时，要给孩子换上薄一点的打底衣服，以便及时查看他有没有出汗。当早晚温差超过8℃时，就要给宝宝多穿些衣服，以免感染风寒。气温开始回升后，也不要立即给宝宝减衣，最好再捂一个星期左右，当气温持续稳定在15度以上时，就不需要给宝宝“捂”了。

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