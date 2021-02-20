年后来一份蒜蓉粉丝蒸扇贝，好吃不发胖！

假期好吃的没少吃吧，挡不住发福的节奏，不吃？吃素？貌似都不是好办法。扇贝是很适合减肥的食物之一，最常见的吃法就是搭配蒜蓉粉丝来蒸。这样的做法，不仅扇贝鲜美，垫在扇贝下面的粉丝更是我的大爱。在制作的过程中，粉丝吸足了扇贝的鲜、蒜蓉的香、豉油的咸、剁椒的辣，可谓五味俱全，相当过瘾。

材料：

主料：扇贝适量。

配料：粉丝1小把，蒜5瓣，姜1小块，葱花适量。

调料：蒸鱼豉油适量，剁椒少许。

准备：

粉丝泡软，蒜切碎，姜切丝；

做法：

1. 锅中加入少许油，烧热后放入蒜末爆香；

2. 将一半煸香的蒜蓉装入碗中，倒入少许蒸鱼豉油拌匀成调味汁；

3. 沿着壳壁用小刀把贝肉取下，去除内脏和腮，留下中间那团圆形的肉以及月牙形的黄，把粉丝剪成小段，垫在扇贝底下，重新放回扇贝；

4. 把剩下的一半蒜蓉分放在每个扇贝肉上，再放上姜丝；

5. 蒸锅里放冷水烧开后，放入扇贝大火蒸5分钟出锅；

6. 用小勺把之前调好的调味汁趁热浇在扇贝上，撒上葱花和剁椒即可。

心得分享：

1. 蒜蓉先煸香再用，可以使香味更好地挥发出来；

2. 蒸制的时候放些姜丝提味，不喜欢吃也可以去掉；

3. 扇贝很容易熟，不需要蒸太久；

4. 剁椒的量只需少许就可以，不习惯吃辣可以省略。

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