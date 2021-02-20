原来，小北鼻是这样认出妈妈滴~

宝宝出生时候视力发育并不成熟，对于周边事物以及妈妈都看不清楚，那么宝宝是怎么认出妈妈的呢？今天就给大家解密：

0-3个月的宝宝：通过心跳、气味、声音认出妈妈

3个月以内的宝宝视力发育不成熟，他们是通过心跳、气味，声音认出妈妈。

1.声音

妈妈是陪伴宝宝时间最长的人，每天给宝宝喂奶、换纸尿裤、陪伴宝宝、照顾宝宝、哄宝宝睡觉，所以宝宝对妈妈的声音会特别熟悉。因此宝宝听到妈妈的声音就会感到温暖安心，不哭闹，快速入睡。

2.气味

宝宝刚出生时视力弱，但是宝宝的嗅觉却十分灵敏。他会跟妈妈有亲密接触，熟悉妈妈的味道。妈妈每天喂奶也使得宝宝熟悉妈妈的味道和乳汁的味道。因此宝宝闻到妈妈的味道，会感到安心，停止哭闹。

3.心跳

宝宝在妈妈子宫里时，听力就已经开始发育，可以听到妈妈的心跳声。出生后，宝宝听到妈妈熟悉的心跳，就会感到安心。

4-6个月：开始通过眼睛认出妈妈

宝宝4个月大的时候，视力开始慢慢发育，可以通过眼睛辨别事物的形状、颜色等等。因为宝宝与妈妈朝夕相处，在一起的时间较长，所以当他能够看清物体时就会看到妈妈的样子，更加容易辨别出谁是妈妈。此时，宝宝面对较熟悉的家人会露出更多笑容。

6-12个月：开始学会识别不同的人

宝宝6个月时，视力发育基本成熟，不但可以通看清自己的妈妈，还能辨别物体的远近、位置以及不同人的脸。这个阶段的宝宝对妈妈会更依赖，当他被抱离妈妈时会感到不安。另外，对于和妈妈长得像的人，宝宝也会感到亲近，并对他们露出微笑。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)