这四种食物，伤大脑毁智商，家长要注意！

孩子的智商除了和先天遗传有关外，还和后天的饮食有很大关系。吃得不对不但有可能造成孩子发育迟缓，还会影响智力发育。所以，在饮食方面父母一定要多上心，尤其是下面这几种伤大脑的食物，不要再给孩子吃了！

1.含铅食物

铅是一种对人体危害极大的有毒重金属。人体摄入过量的铅后，会损害消化、神经、肾脏、造血等多个系统，而且难以排出体外。孩子的大脑正在发育中，神经系统十分敏感，如果摄入过量的铅，会严重影响智力和大脑的正常发育。

日常生活中，父母除了要让孩子远离铅污染的环境外，还要让孩子远离爆米花、松花蛋、盒装罐头等含铅量较高的食物。

2.含铝食物

油饼、油条等早餐深受人们的喜欢，但这些食物常常含有一些含铝的添加剂。铝元素对人体有很大的危害，长期摄入过量的铝会损伤神经功能，导致记忆力下降，有可能会妨碍孩子智力发育，造成运动协调能力障碍等。

所以，父母要让孩子少吃膨化食品、海蜇、油条、油饼等食物，降低铝元素的摄入。

3.高盐食物

通常而言，1-3岁孩子应少吃盐或不吃盐，4-6岁孩子每天的吃盐量应小于2克。经常吃高盐食物，不但会引起动脉硬化、高血压等疾病，还会影响大脑组织的血液供应，导致大脑细胞缺氧，进而导致孩子智力发育迟缓、记忆力降低。

孩子要注意保持饮食清淡，菜肴要少放糖和盐，诸如咸蛋、咸菜、咸鱼、榨菜等含有大量盐分的食物要少接触。

4.烟熏、煎炸食物

肉类和鱼类中的脂肪，在经过长时间暴晒或200℃以上的热油煎炸后，很容易生成“过氧化脂质”，比如熏鱼、腊肉、煎炸食品等。

“过氧化脂质”会造成大脑早衰，孩子经常吃烟熏、煎炸食物会给大脑的正常发育带来不利影响，建议少吃或不吃~

想要孩子聪明伶俐，一定要保持均衡饮食，摄入充足而全面的营养，多吃有助于大脑发育的食物，比如豆类、核桃、花生、蛋黄等，少吃或不吃营养价值低的垃圾食品！

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