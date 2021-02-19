提升免疫力，给宝贝这么吃！

生活中，我们不难发现，有的孩子免疫力差，经常感冒发烧，让家长又着急又心疼。

那么，该如何增强孩子的免疫力，让他少生病呢？试试食补的方法吧，以下这些食物有助于增强孩子体质，提高免疫力，赶紧来了解一下吧~

1.黄绿色蔬菜

孩子如果经常发生消化不良、便秘等肠胃道疾病，肠胃环境不佳，势必会影响到免疫力。建议这种情况就让孩子多吃蔬菜水果等高纤维的食物，能够有效改善肠胃问题，促进营养吸收，有利于增强他的身体免疫力。

2.西红柿

西红柿含有胡萝卜素、番茄红、维生素B、维生素C等营养元素，具有很强的抗衰老作用。另外，西红柿还能修复受损细胞，有效避免孩子拉肚子。

3.鸡汤

鸡汤不仅营养价值高，还能预防很缓解感冒，提高免疫力，让孩子少患病。

4.菠菜

菠菜中含有的叶酸能够修复DNA，提升免疫力。而且菠菜含有多种营养元素，有助于孩子的生长发育。

5.薏米

薏米含有大量维生素B、蛋白质、钙、铁、磷、等营养元素，对上火和感冒有一定的食疗作用。另外，薏米营养丰富，给孩子吃有助于保持脾胃健康，增强自身体质。

6.红薯

皮肤是人体面积最大的器官，发挥着抵抗外界病菌侵袭的关键作用，因此增强皮肤的免疫力对保持身体健康十分重要。

红薯中含有的β胡萝卜素，可以在体内转换成维生素A，而维生素A对提高皮肤结缔组织的免疫力很有帮助。因此，日常饮食让孩子适当吃一些红薯也很好，有助于保持身体健康。

7.菌菇类食物

研究发现，多糖类物质可以有效帮助人体增强免疫力。而菌菇类食物中含有大量多糖，孩子经常吃不但可以少生病，还可以在一定程度上保护心血管。

日常生活中，大家可以准备一些银耳、香菇等食材给孩子做菜吃，补充多糖，增强免疫力，两全其美！

8.山药

山药是一种生活中常见的食材，它富含维生素、钙、磷、糖、皂甙等营养元素，孩子多吃也有助于免疫力的提升哦~

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