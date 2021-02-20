如何让宝贝爱上洗澡，来自过来人的几点小经验

许多宝宝对洗澡十分抗拒，害怕洗澡，甚至已经多洗澡产生了阴影。出现这种情况，可能是家长的洗澡方式错误导致。今天小编将为宝爸宝妈们分享一些给宝宝洗澡的小妙招，让他爱上洗澡！

1.选择温和无刺激的沐浴液和润肤乳

宝宝肌肤稚嫩脆弱，所以在给宝宝洗澡的时候，妈妈应选择温和，且不具有任何刺激成分的沐浴液和润肤乳，以免伤害宝宝稚嫩的肌肤，使其对洗澡产生抗拒的心理，感到害怕。

2.多与宝宝互动交流

①给宝宝洗澡时，父母可以通过与宝宝不时地眼神接触、语言交流，脸部微笑与孩子进行互动交流。这种方式可以使宝宝感受到安全感，并且转移注意力。

②宝宝洗澡时，播放轻柔的音乐可以营造轻松、愉快的氛围。大家也可以给宝宝唱歌，拉近与宝宝的距离，从而缓解宝宝对于洗澡的恐惧。

3.给宝宝抚触与按摩

洗澡时适当的安抚和按摩，可以改善睡眠质量，促进宝宝生长发育。另外，抚触与按摩可以让宝宝充分感受到自己的爱，有助于提高宝宝自信心。

妈妈可以将自己的两手搓热，轻轻揉宝宝的背部、四肢对宝宝进行轻抚。这样不仅可以使宝宝感到舒适，还能增强与宝宝之间的亲子关系。但是一定要注意宝宝的情绪变化，及时改变按摩方式。

4.陪宝宝玩耍

①提前给宝宝准备一些玩具。玩具要选择具有浮力且没有小零件的玩具，防止宝宝放入口中。可以是小鸭子，杯子，勺子，小船之类的玩具，使宝宝感到洗澡的乐趣，自然就不害怕洗澡，从而享受洗澡的乐趣了。

②跟宝宝玩水。宝宝都喜欢玩水，将宝宝对于洗澡的恐惧转化为玩水的乐趣。宝爸宝妈们在给宝宝洗澡的时候可以与宝宝玩水互动。既可以活动宝宝的四肢，还能锻炼宝宝的动手能力。

给宝宝洗澡的正确方式十分重要，以上四种方法既可以让宝宝爱上洗澡，还能让宝爸宝妈们省心省力~

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