给宝贝剪指甲，要注意哪些误区？新手小白必看

宝宝生长发育迅速，所以指甲也长得很快。但是宝宝们喜欢乱抓，一不小心就会抓破自己的小脸蛋。所以，宝妈们一定要及时给宝宝剪指甲。但是对于新手宝爸宝妈来说，修剪方式往往不正确。下面小编将为宝妈们科普一下给宝宝剪指甲的误区。

1.剪甲后不修正边缘

很多妈妈给宝宝剪指甲时，忘记给宝宝的指甲边缘做修理。要知道不整齐的指甲边缘会划伤宝宝的皮肤，并且容易勾到宝宝衣服或者其他物体。

正确做法：妈妈给宝宝剪完指甲后，要宝宝的指甲边缘进行修理。

2.给宝宝拔倒刺

宝宝手上的倒刺不可轻易拔。宝宝手上的倒刺拔掉之后会出现伤口，会给细菌感染伤口的机会。

正确做法：宝妈可以借助剪刀，帮宝宝剪掉倒刺。剪掉之前先将宝宝的小手浸泡在温水中，待倒刺软化之后再进行修剪。

3.把指甲剪成弧形

许多妈妈会将宝宝的指甲修剪成弧形。实际上这会导致宝宝的指甲会越剪越短，从而宝宝的指甲里的皮肤暴露在外面，这样很容易导致宝宝的指甲皮肤损伤，甚至导致皮肤嵌入宝宝指甲里。

正确做法：将指甲和指尖修剪至平行的时候就可以停止修剪。宝宝指甲边缘和甲床之间距离1mm左右。

给宝宝剪指甲虽是一件小事，但父母一定要重视起来，用心帮宝宝剪指甲，免伤害宝宝稚嫩的肌肤。成人的指甲刀不精细，很容易造成宝宝指甲皮肤损伤，建议要选择宝宝专用的指甲钳或小剪刀给他剪指甲，

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