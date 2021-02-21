暖男奶爸打造记，快来学学！

在育儿过程中，尤其是婴幼儿时期，大多数爸爸参与较少。但近些年来，人们越来越重视爸爸参与育儿的重要性。年轻父母也越来越关注和认同爸爸在孩子成长中所起到的作用。那么，如何把你的老公打造成“暖男奶爸”呢？看看下面的建议：

1.让爸爸多抱抱孩子

妈妈给宝宝喂奶或者哄宝宝，所以是经常抱宝宝的人。因为妈妈的力气小，抱着抱着手臂就吃不消。但爸爸力气较大，有足够的力气长时间抱着宝宝。所以宝妈可以鼓励宝爸经常抱孩子，适当学会偷懒和撒娇。让宝宝体会到宝爸的安全感，并且激发宝爸抱孩子的父爱，享受抱孩子的乐趣。

2.鼓励爸爸“喂奶”

母乳喂养的妈妈很辛苦，不仅白天喂奶的频率很高，夜间宝宝哭闹还要给宝宝喂奶。这就导致妈妈没有充足的时间睡眠。建议大家提前买好吸奶器和暖奶器，夜间让爸爸给宝宝喂奶，保证自己的睡眠时间和质量，这样白天才更有精神照顾孩子。同时，也可以让爸爸体会一下宝妈的辛苦，从而促进家庭和睦，更有利于家夫妻关系亲密。

3.让爸爸参与宝宝洗澡

给宝宝的洗澡不是件容易的事情，此时，爸爸妈妈需要相互配合。妈妈要记得夸赞爸爸给宝宝洗澡工作的耐心和成就。这有利于宝宝与爸爸沟通感情，增进爸爸与宝宝做之间的亲子感情。

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