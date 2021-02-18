孩子更容易有“节后综合症”！如何收心

开工了！又困又累不想上班，你是不是怀疑自己患上了“节后综合症”？

讲真，大人对于“节后综合症”，往往能很快适应并且“痊愈”，但对于孩子们来说，可就难了！要知道，春节期间孩子跟着父母回家团圆、串亲戚拜年，作息和饮食规律被打破，再加上过年时父母多少会对孩子放任一些，这就很容易会让孩子患上“节后综合征”。

春节假期虽然已经结束，但孩子的寒假还在继续，父母可要趁早帮助孩子调整生活作息，摆脱“节后综合征”！那么，该如何收心呢？我们接着往下看：

1.分离焦虑

平时爸爸妈妈每天外出上班，孩子跟着老人在一起也相安无事。但到了过年期间，爸爸妈妈放假在家，孩子时刻都能看到爸爸妈妈，对父母的依赖感也变得更强，非常喜欢这样的生活状态。但春节假期结束后，爸爸妈妈回去上班，孩子短时间内就会难以适应这样的变化，很容易产生分离焦虑，自然也就会又哭又闹。

正确做法：

在上班前几天，大家就要提前跟孩子打好招呼，告诉他爸爸妈妈就要上班了，让孩子做好心理准备。

父母也可以就跟平常周末一样，带他去游乐场玩一玩，或者去公园散散心。这样一来，孩子就会觉得，这就是平常周末的节奏。

2.作息时间不规律

过年时家里十分热闹，孩子们聚在一起看电视、玩游戏，每天玩得超high。爸爸妈妈忙着接待客人，对孩子的管理往往会松懈一些，孩子也就会玩乐过度，打乱了原本的生活规律。最终，孩子会早上起不来，晚上不肯睡。

正确做法：

父母和孩子都要收收心，把作息时间调整过来。此外，爸爸妈妈当好榜样，这样孩子才能回归正常的作息规律。

具体方法为：

让孩子少玩手机少看电视；

给孩子早点洗澡，尽早上床休息；

临睡前不要让孩子玩得太嗨，可以给他讲讲故事或者播放舒缓的音乐，让其尽快睡着；

坚持让孩子午睡，但不要让他睡很长时间。

3.厌食或消化不良

过年期间饮食丰富，孩子每天都面对大鱼大肉，水果和蔬菜吃得少了。孩子摄入大量高热高脂食物，会加重肠胃道的消化负担。很容易发生消化不良，出现厌食症状。另外，作息时间不不规律也会对消化系统造成不良影响，导致孩子吃饭没胃口。

正确做法：

大家在改变孩子作息时间时，也要调整他的饮食。建议这几天的饮食以清淡为主，吃蔬菜为宜。最好吃些容易消化的食物，并且多喝水，促进肠胃道的新陈代谢。

孩子食欲不佳，大家可以给他煮清淡的汤健脾消食，比如白萝卜排骨汤、南瓜小米粥等。如果孩子积食，可以试试益生菌，因为益生菌具有修复肠道粘膜、调理肠道、保持肠道菌群平衡的作用。

Tips：节后食谱推荐

节后宝宝容易出现积食或是食欲不振的状况，因此调整饮食很有必要。下面给大家推荐几道适合节后吃的食谱，赶紧给宝宝做起来哦：

1.山楂陈皮白菜豆腐汤

食材：陈皮1/4个，谷芽和麦芽各24g，山楂15g，白菜250g，北菇30g，韭白9g，豆腐2块，生姜4片。

做法：

（1）将食材分别清洗干净，

（2）在锅内倒入2000ml清水和陈皮、谷芽、麦芽、山楂这几种药材，用大火煮开;

（3）改小火煮一个小时，倒入剩下的食材，一起煮20分钟，加入适量盐即可食用。

作用：有健脾益气的功效，能缓解宝宝积食，减轻消化不良所引起的不适。

2.粉葛饭豆煲鱼

食材：粉葛500g，饭豆100g，赤小豆50g，蜜枣3个，陈皮1/4个，鱼1条，猪瘦肉150g，生姜3片。

做法：

（1）饭豆、赤小豆和陈皮需要用水浸泡，其他食材分别处理干净。

（2）生鱼放入锅中煎到泛黄，和其他食材一起倒入锅中，加入3000ml水，大火煮沸，之后小火煮2.5小时，加入盐即可。

功效：具有清热去燥、下火的作用，可以全家一起饮用。

3.谷芽麦芽牛肚汤

食材：牛肚1个，谷芽和麦芽各15g，去核的红枣6个，淮山30g，陈皮1/4个，生姜3片。

做法：

（1）将药材洗干净后，放入水中浸泡一会儿；牛肚洗净后煮5分钟，之后刮去黑衣，并洗干净切片；

（2）将所有食材都放入锅中，加入2500ml清水，用大火煮开；

（3）改用小火煮3个小时，加入适量盐和生油调味即可。

功效：可以健脾益胃、消食导滞，适合消化不良或食欲不振的宝宝饮用。

和大人一样，孩子放完长假也会有“节后综合征”，但只要积极调整，耐心引导，孩子很快就会摆脱节后综合征，恢复正常的生活状态~

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