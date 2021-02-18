春季儿童助长方案，黄金期猛蹿个！

春天到了，万物生长，人体新陈代谢加快，呼吸消化功能变强，血液循环加速，激素分泌量上升，特别是生长激素分泌量增加，正是孩子长高的黄金期。那么，父母该怎么做才能帮孩子长高高呢？赶紧拿出小本本，一起来学习吧~

科学饮食，保持均衡营养

孩子长高，主要由长骨的发育决定，特别是大腿的股骨和小腿的腓骨以及胫骨。这些长骨的发育需要骨盐的沉积和有机物的生成。骨盐含有磷、钙、钠、钾、镁等成分，而有机物质的主要成分是蛋白质。

所以，想要让孩子在春天长高高，大家一定要让他多吃富含钙、磷、蛋白质的食物，比如肉、蛋、鱼、牛奶等，为长骨的正常发育打下坚实基础。

尤其是对于月龄较小的孩子来说，各位家长在制作辅食时一定要用心，千万不能偷懒哦~

保证夜间睡眠质量很重要

专家指出，春天是孩子长高的关键期，保证夜间睡眠质量非常重要。半夜12点后，孩子会进入生长激素分泌的高峰期，分泌量大约是白天的三倍。因此，大家一定要把孩子的作息时间安排好，营造良好的睡眠环境，孩子睡得香香甜甜，长得也会更高更壮。

适当晒晒太阳

孩子晒太阳的最佳时间段是早上10点到11点。这个时间段的阳光不是很强烈，但大家带孩子晒太阳时也要多加注意，比如孩子皮肤娇嫩很容易受伤，因此不要让阳光直射孩子皮肤，可以在树荫下晒太阳。另外，带宝宝外出晒太阳，不要去人员较多的地方，注意做好防疫工作。

科学运动，促进长高

适量运动不仅可以增强孩子食欲，提高睡眠质量，还可以加速新陈代谢，帮助血液循环，增加骨骼组织的血液供应，使骨分泌量达到最大值。尤其是运动后睡觉，孩子睡得更香甜。

另外，运动还有促进生长激素分泌的作用。运动后30分钟，生长激素呈脉冲式分泌，有利于骨骼的发育。但不同年龄段的孩子，适合不同的运动项目：

（1）0-1岁孩子

父母可以带孩子做一做婴儿操，按摩抚触等被动运动。还可以让孩子趴在床上，做一做抬头、翻身、爬行、跟着节奏跳跃等运动。另外，弯腰拾物、滚球、爬行追球等游戏也可以让孩子玩一玩哦~

（2）1-2岁孩子

这个年龄段的孩子可以做的运动有很多，比如，扔球、上下台阶、跳跃、走、跑、投沙袋等，也可以让孩子玩沙、踢球、牵狗、检树叶等游戏。

（3）2-3岁孩子

跑、跳、攀登、金鸡独立、夹球跳、立定跳远、上下楼梯、足尖走、踩影子、抛接球都是不错的游戏。

（4）4岁以上孩子

将运动和游戏结合起来，这样孩子既能提高运动协调能力，又能增强运动兴趣。如果带孩子去户外，可以带他玩过独木桥、老鹰抓小鸡、跳舞等游戏运动。

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