注意了！宝宝小手凉≠冷

如果你外出时注意观察，会发现宝宝们的穿衣差别很大。在有的宝宝还穿短袖的时候，有的宝宝已经穿上外套。更夸张的是，天冷时，有的宝宝只穿了三件，而有的宝宝被裹得严严实实。宝宝究竟怎么穿衣才对？这就需要家长先掌握判断宝宝冷暖的正确姿势。

常见误区

很多人存在一些误区，比如认为宝宝年纪小，抗寒能力差，需要多穿一些;或者通过摸宝宝的手脚冷不冷来判断宝宝是否该添衣。

事实上，以上看法都是错误的。宝宝并没有大人想象的那样怕冷！要知道，宝宝的新陈代谢很旺盛，通常只需要跟大人穿一样多的衣物就可以了。如果宝宝还比较小，可以比大人多薄薄的一层。

至于判断宝宝的冷暖，通过触摸其手脚并不能得到正确的答案。相比大人，宝宝的心脏力量比较弱，每次泵血到达手脚两端的血量比较少，这也是为什么宝宝的手脚摸上去总是比其他部位凉。

如何知宝宝冷暖？

那么，要想知道宝宝的冷暖，穿的是否保暖，应该怎么办呢？

正确的方式是通过触摸宝宝颈背进行判断。如果宝宝颈背发凉，那就是需要给宝宝加衣的信号。相反，宝宝颈背温暖，则表明宝宝穿着合适不需要再加衣。

对啦，如果觉得宝宝很冷，可以让宝宝贴紧在自己身上，并带其进入暖和的室内。这是因为宝宝的体温调节中枢功能不成熟，单纯的加衣并不能使宝宝产生足够的热量来温暖自己哦~

宝宝如何正确穿衣?

这里给大家介绍洋葱式穿衣法，用几件轻薄的衣服代替一件厚实的衣服，这样叠穿更保暖哦~

而且到了超市等比较温暖的地方，帮宝宝脱衣也很方便。宝爸宝妈切记，不要盲目给孩子多穿衣哦~

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