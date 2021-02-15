宝宝身娇体弱？其实ta爱生病全怪你

你造吗？宝宝冬天穿衣盖被姿势不对，反而更容易生病！生活中，很多宝宝之所以容易感冒发烧，并不是因为自身身娇体弱，而是家长陷入误区造成。

✘ 宝宝穿得越厚越好

千万不要里三层外三层把宝宝裹成粽子！

宝宝穿得过厚不仅容易捂出痱子、毛囊炎，太少接触冷空气还会让难以接受冷空气的刺激，更容易生病。最糟糕的是，严重可引“捂热综合征”，长久的高温会导致宝宝高热、脱水、缺氧、昏迷，甚至呼吸、循环衰竭。家长一定要警惕！

✘ 判断孩子冷不冷摸手脚

NO NO NO！宝宝心脏力量相对较弱，每次泵血到达四肢末端肢的血量很少，所以手脚会比较冷。特别是处在气温低环境中，手脚冷一点很正常，并不代表宝宝太冷了。正确的做法是，摸摸宝宝颈背部，如果此处温热不出汗就说明宝宝穿盖刚刚好。

✘ 给宝宝穿保暖内衣

保暖内衣太厚实啦，不适合给宝宝穿。宝宝新陈代谢快，又爱动，如果穿了保暖内衣很容易大汗淋漓。这么一来里衬的绒毛黏糊糊的，不及时换容易受凉，捂出皮疹，想换的话必须先把宝宝衣服脱光光，不方便。

宜给宝宝选择穿着透气、舒适的贴身衣物。保暖功能咱们交给中间的夹层衣物，或者外面的挡风外套吧~

✘给宝宝准备很厚的被子

宝宝们的冷热调节能力并不完善，远弱于成人。被子过厚会影响宝宝身体热量散发，这个时候宝宝又不能开口告诉爸爸妈妈。长久的高温可引起“捂热综合征”，很危险！

还有，注意不要在床上堆太多毯子和被子，以免引起“婴儿猝死综合征”，导致宝宝窒息。

✘ 和大人同盖一张被子

虽然听起来不错，但不建议这么做。宝宝最好有自己的小被子，即便是特殊情况和大人同睡也最好别共用一床被子。毕竟大人的被子对宝宝来说太沉了，可能造成高热和缺氧的风险。

大家宜给宝宝选择轻薄、绵软的棉被或毯子。需要注意的是，帮宝宝盖上后，一定要露出宝宝的脸和脖子，以防其乱动后棉被或毯子盖住脸部导致窒息。

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