宝宝挠破了脸怎么办？教你几招

相信不少宝妈都在为宝宝经常挠破脸而烦恼，到底该怎样解决这个问题呢？下面将为大家分享一些防止宝宝挠破自己脸蛋的小妙招，快来了解一下吧~

戴手套防抓伤不可取

为什么这么说呢？主要有以下2个方面考虑：

1.存在安全隐患

如果手套内有线头，而你没注意，那么线头容易缠上宝宝的手指，造成缺血，短时间内发现不了的话会出现严重后果。还有一个，如果手套口比较紧的话，不利于宝宝手部的血液循环。

2.影响触觉发育

年幼的宝宝通过肢体来感知这个世界，而用手抓东西就是一个很基本的感知行为。如果咱们给宝宝戴上手套，那么等于阻止了他的手指活动，不利于宝宝感知世界。另外，触觉发育会促进大脑发育，但手套会阻碍皮肤接触各种物品。

另外，有些宝宝喜欢吮吸手指，以此来获得安全感，一旦戴上手套他们的吮吸需求就无法得到满足啦~

同理，也不建议为了不让宝宝挠脸而给宝宝穿袖子过长的衣物哦~

怎么防止宝宝抓伤小脸？

1.皮肤护理

很多宝宝之所以挠自己是因为痒！举个栗子，宝宝起了湿疹就会感觉特别痒，忍不住用手抓挠。所以，宝妈们平时要注意宝宝的皮肤护理，尤其是宝宝皮肤敏感时，一定要做好保湿工作，帮助修复皮肤损伤缓解不适。

再有，宝宝皮肤娇嫩，刺激性比较大的衣物、床品等不宜给宝宝使用，建议选择棉质材质的衣物、床品，以免对宝宝皮肤造成伤害。

2.勤剪指甲

宝宝指甲的生长速度超快的，长了就有了一定的杀伤力，而且指甲里容易脏污纳垢也不卫生，所以建议勤剪，一周1、2次为宜。提醒大家，最好选择婴幼儿专用的指甲修剪工具。至于时间，在宝宝熟睡时比较好操作。

3.准备玩具

宝妈们不妨准备一些手抓的玩具，用来转移宝宝的注意力，比如摇铃、牙胶等等。而且这些也是益智玩具，很适合宝宝玩耍。

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