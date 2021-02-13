BB睡觉还要穿袜子吗？答案很简单

天气寒冷时，关于宝宝睡觉要不要穿袜子不少家长很烦恼。别着急，下面就问大家解答这个问题，一起来康康吧~

BB睡觉穿袜子VS不穿袜子

▶ 支持派

在支持宝宝睡觉穿袜子的妈妈看来，如果宝宝不穿袜子的话，一踢被子就容易着凉感冒。穿袜子能够保暖，让宝宝睡得更安稳。

▶ 反对派

反对宝宝睡觉穿袜子的妈妈则认为，穿袜子不利于宝宝脚部的血液循环，也勒着宝宝脚部的皮肤，会影响睡眠质量。而平时少穿袜子，让宝宝适当动一动，能提高宝宝的耐寒能力和抵抗力。

实际上，宝宝睡觉是否应该穿袜子，宝妈应该根据宝宝具体的情况来决定。如果宝宝睡觉时的脚部冰冷，那么宝宝睡觉时建议穿上宽松、质地柔软的袜子。如果保暖措施到位，室内温度适宜，可以不用给宝宝穿袜子。

BB睡觉怎么保暖？

不想给宝宝穿袜子睡觉，那么一定做好日常的保暖工作。

1.注意室内温度的调节

天气寒冷时，不妨适当调节室内温度，据此来决定是否给宝宝穿袜子。

如果室内比较冷，未免宝宝受凉，不要拒绝给宝宝穿袜子。特别是处于相对湿冷的南方，最好给宝宝穿上袜子。

2.睡在睡袋中

宝宝睡觉的时候喜欢踢被子，这就容易导致宝宝着凉。大家可以让宝宝睡在睡袋里，很保暖，也不怕宝宝踢被子露出小脚丫。

3.棉被应轻薄而保暖

很多时候，宝宝之所以爱踢被子，是因为被子太过厚重让宝宝觉得不舒服。所以，请给宝宝准备一张合适的棉被，大小、保暖性都应恰到好处。这样宝宝睡觉时不会闷热，也不会因为踢被子受凉了。

4.外出准备好小毯子

带孩子外出时，记得随身带一张小毯子，当宝宝睡着时就派上用场了。小脚丫一盖上热乎了，全身也不冷。

总之，宝宝睡觉的时候是否要穿袜子，应该根据实际情况和宝宝体质来决定。除此之外，不管宝宝有没有穿袜子，都要留意其是否踢被子，以防止宝宝受凉感冒。

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