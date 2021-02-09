@准妈妈，事关春节防疫，请速知

牛年春节要到了，由于疫情持续，各地政府呼吁民众春节期间待在家中，减少外出，少聚餐，特别是超过十人的聚会。那么，对于准妈妈来说，春节在家该如何做好防疫措施呢？又该如何提高免疫力呢？赶紧来看看吧~

尽量少出门

现在正是疫情防控的关键期，准妈妈一定要遵守各地的防疫要求，春节期间能不出门尽量别出门，如果有需要可以让家人代办。

另外，各种聚会活动要少参加，不建议出门旅游，特别是结伴出游。现在全球各地防疫形势严峻，如果没有必要，就不要出国，响应政府居家抗疫号召，保证自己和胎儿的身体健康。

做舒缓运动

准妈妈在孕期可以做一些舒缓运动，比如低强度的有氧操、孕妇健身操等。这些舒缓运动可以帮助准妈妈提高腹部、背部和骨盆肌肉的力量，有助于日后生产。而且，适量做运动可以保持身体健康，助力胎儿健康发育。

接触陌生人时戴口罩

春节期间，准妈妈如果需要外出接触陌生人，比如去超市购物等，一定要把口罩戴好。即使生活在疫情低风险地区也要做好防范工作，不能有丝毫的麻痹大意。

如果具备相应条件，取外卖或快递时最好采用无接触方式。

家里的清洁消毒工作要做好

疫情期间，准妈妈要把家里的清洁消毒工作做好做周全，不要有遗漏。一些重体力活，完全可以让老公帮助自己完成。除了这些，准妈妈还要注意其他一些小细节，比如拿到快递后，应先给快递的外包装消毒，然后再给双手消毒（涂抹免洗消毒液即可）。

另外，生活中产生的垃圾要及时丢弃，不要在家中放太长时间，以免滋生细菌。家中要定期大扫除，防止鼻腔吸入灰尘后引发不适。

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