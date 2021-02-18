敲黑板！这些宝贝建议睡觉时穿袜子

天气寒冷，冷风萧瑟，空气干燥。不少父母在纠结：宝宝睡觉时要不要给他穿袜子？有的妈妈担心宝宝夜间不穿袜子，万一踢被子就容易着凉感冒。有的妈妈则认为夜间穿袜子睡觉会影响宝宝脚部的血液循环，不利于身体的正常发育。究竟要不要给宝宝穿袜子呢？下面给大家做一个解析。

哪些宝宝睡觉时要穿袜子？

1.身体素质差的宝宝

宝宝的身体素质较差，抵抗力和免疫力都很低下，睡觉时父母要给他穿上袜子，保证脚部的温暖。特别是一些早产儿，体重偏轻的宝宝，家长们也要重视其保暖工作。

2.南方宝宝

南方的冬天十分湿冷，如果室内保暖措施不到位的话，宝宝会感到很冷。北方地区暖气充足，宝宝待在室内不会感到冷。所以，如果你家是南方地区，而且保暖措施有限的话，在睡觉时，建议父母最好给他穿好袜子保暖，以免受凉感冒。

3.新生儿

新生儿刚出生没多久，全身上下都很脆弱稚嫩。由于身体系统不完善，宝宝调节自身温度的能力较差，所以睡觉时要穿袜子。请注意，要给新生宝宝穿宽松柔软舒适的袜子，以免勒到脚脖。

如何给宝宝挑选袜子？

1)不要买弹性过紧的袜子。袜子的松紧口最好宽松一点，这样就不会勒宝宝的脚脖阻碍血液循环了。

2)新袜子买回来后要把它翻过来，将里面所有的线头提前剪掉，以免线头缠住宝宝脚趾，导致血液循环不畅。

3)应挑选袜头和袜底厚实的袜子，保证接缝密实牢固。

以上就是小编分享给宝爸宝妈关于宝宝夜间穿袜子睡觉的小知识，希望宝宝们在夜间能有充足香甜的睡眠，茁壮成长。

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