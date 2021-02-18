远离“红脸蛋”，小孩子的脸你得这么护理~

天气寒冷，空气干燥，不少宝宝的皮肤变得十分粗糙，甚至干燥脱皮。那么，应该怎样护理宝宝的皮肤呢？下面给大家分享一些关于宝宝皮肤护理的小妙招！

宝宝皮肤为什么会变得干燥？

天气寒冷干燥，空气湿度低，肌肤急需水分，而宝宝宝宝皮肤厚度和油脂分泌都少于成人，肌肤调节能力、抵抗能力都很差，所以容易变得粗糙且干燥。

如何护理宝宝干燥皴裂的皮肤?

1.涂抹护肤霜

护肤霜能够在宝宝的皮肤表面形成一层保护屏障，缓解天气带来的干燥。所以，父母在给宝宝洗过脸或手之后，要给他涂上婴幼儿专用护肤霜。婴幼儿专用的护肤霜天然温和，不会刺激宝宝皮肤。此外，宝宝口水较多，嘴巴周围的皮肤会变得红红的。此时需要帮他把口水擦干净，并涂上护肤霜。

2.洗澡频率不可过高

给宝宝洗澡的次数不要过频。水温保持在正常温度即可，不可过烫。宝宝洗完澡之后，要及时用浴巾擦干宝宝身上的水分，接着涂抹身体乳，滋润肌肤。

3.及时涂抹护手霜

宝宝的小手如果已经发生了皴裂，建议每天将宝宝的小手泡在温水中几分钟软化患处，随后再给他涂上护手霜。

4.补充维生素A

宝宝皮肤干燥的原因之一可能是缺乏维生素A。所以要让他多吃禽蛋、猪肝、鱼肝油、黄豆、花生等富含维生素A的食物。

父母只要用心帮宝宝护理皮肤到位，宝宝就可以远离干燥皮肤哦！

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